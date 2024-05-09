"Порочит честь военных": депутаты "Евросолидарности" обратились к генпрокурору и главе СБУ из-за скандального номера "Квартала"

После скандального номера от студии "Квартал 95", пародии на любвеобильного экс-начальника Ривненского ТЦК Александра Ярмошевича, народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к генеральному прокурору Андрею Костину и главе СБУ Василию Малюку. Парламентарии "ЕС" хотят, чтобы юмористический скетч проверили на наличие "фактов дискредитации и препятствования законной деятельности" Вооруженных сил Украины.

Об этом 9 мая сообщила депутат ВР Мария Ионова. На сайте "ЕС" обнародовали соответствующие документы.

Она подала обращение вместе с коллегами по фракции Ириной Геращенко, Ириной Фриз, Иванной Климпуш-Цинцадзе, Владимиром Арьевым, Софией Фединой.

"ВСУ героически защищают украинскую землю, а бестолковые юмористы устраивают информационные провокации, которые порочат честь и достоинство военных. Только так можно трактовать номер "Квартала 95", где была продемонстрирована пародия на громкую историю со страстями в Ривненском ТЦК", – считает Ионова.

"История громкая, провокационная, но вопрос уже закрыт, как в контексте дисплинарного наказания, так и общественного осуждения. А попытка кварталовцев дискредитировать армию отвратительна и неуместна", – добавила нардеп.

Как писал OBOZ.UA:

– В нашумевшем номере актеры "Квартала" пошутили, что поцелуи Ярмошевича с женщинами-военнослужащими были неким "шифром" для передачи информации.

– Главную роль "начальника ТЦК" исполнил популярный украинский комик и ведущий Андрей Рыбак, участник шоу "Лига смеха", "Рассмеши комика", "Холостячка" и других.

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