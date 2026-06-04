'Попытка повлиять на МАГАТЭ': в Силах обороны опровергли заявление россиян, что Украина обстреляла Запорожскую ТЭС

Российская пропаганда обвиняет Силы обороны в якобы обстреле Запорожской теплоэлектростанции, расположенной вблизи ЗАЭС. Это манипуляция и попытка повлиять на Международное агентство по атомной энергии.

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Ситуацию в четверг, 4 июня, в Facebook прокомментировала пресс-служба Сил обороны юга Украины. Военные подчеркнули: безопасность Запорожской атомной электростанции под угрозой именно из-за России и ее захватчиков, которые оккупировали объект.

Что заявило командование

Сообщение от МАГАТЭ о боевых действиях вблизи Запорожской ТЭС "в очередной раз подтверждают главный факт: безопасность Запорожской атомной электростанции остается под угрозой из-за продолжающейся российской оккупации".

"Единственным источником рисков для ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС является присутствие российских войск, вооружения и военной инфраструктуры на территории станции и вокруг нее", – отметила пресс-служба.

Агрессор превратил крупнейшую атомную электростанцию Европы в военный плацдарм, а также использует ее как инструмент ядерного шантажа. Однако украинские воины не наносят ударов по объектам ядерной энергетики и по критической инфраструктуре, функционирование которой связано с безопасностью АЭС.

"Любые попытки российской пропаганды использовать сообщения о боевых действиях для обвинения Сил обороны Украины являются очередной информационной манипуляцией.

Украина строго придерживается норм международного гуманитарного права и не осуществляет действий, которые могут создать угрозу ядерной безопасности", – заявили в Силах обороны юга.

Шагами восстановления безопасности является демилитаризация ЗАЭС, вывод российских войск и возвращение станции под полный контроль нашего государства.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 31 мая эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения на здании турбинного цеха Запорожской АЭС. Уровень радиации оставался в пределах нормы.

– Кроме того, в конце мая на оккупированной Запорожской атомной электростанции в течение примерно 12 часов не было ни стационарной телефонной, ни интернет-связи. Этот сбой был самым длительным с начала российского полномасштабного вторжения.

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