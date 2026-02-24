'Поприветствовал как друга на Аляске': Писториус раскритиковал Трампа за подход к Путину

Действия и заявления нынешнего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не только не достигли обещания завершить войну в Украине в течение очень короткого времени, а наоборот – "негативно повлияли на усилия по прекращению боевых действий". Дело в том, что американский президент после возвращения на должность выбрал ошибочную стратегию в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.

Так считает министр обороны Германии Борис Писториус. Выступая по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России, он заявил, что Трамп с самого начала "посылал неправильные сигналы", чем лишь стимулировал главаря Кремля.

Ошибки Трампа

"К сожалению, американский президент Трамп повлиял на ход войны и самоуверенность Путина, когда расстелил красную дорожку и поздравил его как друга на Аляске, одновременно полностью отказавшись от военной поддержки Украины", – в частности, сказал Писториус.

По его убеждению, одной из первых тактических ошибок Трампа было исключение (по крайней мере, при его каденции) вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Американский президент, к сожалению, без надобности очень рано снял с обсуждения вопрос членства Украины в НАТО. Это был бы один из вопросов, который можно было бы позже использовать для переговоров с агрессорами по другим вещам", – заметил Борис Писториус.

Война на истощение

Министр обороны Германии пообещал, что текущее правительство ФРГ сохранит военную и финансовую поддержку Украины в "конфликте, который уже превратился в войну на истощение". И именно потому, что это уже "война на истощение", Германия сохранит и усилит санкционное давление на страну-агрессора.

"На поле боя сейчас почти нет какого-либо существенного движения. Однако гораздо хуже то, что пока Путин делает вид, что ведет переговоры, бушует война террора против украинских мирных жителей. Вот почему так важно, чтобы мы не ослабляли нашу поддержку Украины. А если посмотреть на текущее состояние экономики России, то становится понятным – время придерживаться ранее выбранного курса давления на РФ", – объяснил Борис Писториус.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента Трампа пытается ускорить заключение мирного соглашения между Украиной и Россией с тем, чтобы это произошло к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов (то есть, 4 июля). В то же время, по оценкам европейских и натовских чиновников, переговорный процесс пока фактически заблокирован из-за нежелания Кремля отказаться от своих чрезмерных требований.

Отметим, что новый раунд переговоров по войне в Украине, который уже 26 февраля может состояться в Женеве, снова подается как "последний шанс" для дипломатии. Но каждый раз, когда на столе появляются "новые предложения" от Дональда Трампа, создается впечатление, что он пытается не завершить войну, а найти удобную формулу для ее замораживания.

