'Поможет обеспечить безопасность нашего государства': Зеленский рассказал об успешном испытании дальнобойных дронов на 3 тысячи километров. Видео

Президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего, где заслушивал доклады, в частности о производстве беспилотников и ракет в Украине. БПЛА украинской разработки на 3 тысячи километров успешно прошел испытание.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 1118-го дня войны с Россией. По его словам, Украина развивает линейку дальнобойных средств, которая поможет обеспечить безопасность нашего государства.

Кроме того, как рассказал президент, он заслушал доклады по применению украинских ракет – "Длинного Нептуна".

"Можно сказать, удовлетворены результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе мы будем говорить об этом с нашими партнерами. Украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров, прежде всего в Европе, – это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая непременно будет создана на нашем континенте. Альтернативы этому нет. Безопасность нужна, и это только вопрос времени, когда все на континенте поймут, что старая архитектура безопасности уже не сработает", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в современных реалиях необходимо современное технологическое оружие, увеличение расходов на оборону, инвестиции в оборонное производство и, главное, мотивация защищать свой дом.

"А это значит – контингенты, имеющие соответствующий боевой опыт и которые тренируются у тех, кто имеет этот опыт", – добавил президент.

Глава государства также проинформировал, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провел совещание с новым руководителем Генерального штаба Вооруженных сил страны Андреем Гнатовым, в ходе которого определили его первоочередные задачи на этом посту. В частности, по словам Зеленского, это касается корпусной системы.

"Также уже в ближайшее время будут встречи с партнерами в Европе – именно ради того, чтобы практически определиться по некоторым деталям будущей системы безопасности в Европе, по контингентам партнеров, которые готовы помочь миру в Украине. Ожидаю доклады министра обороны относительно нашей подготовки к таким встречам", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в период военного положения подразделения ВСУ могут направляться за границу. Это возможно для обеспечения нацбезопасности и отражения вооруженной агрессии во время военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!