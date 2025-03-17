Зеленский подписал закон, позволяющий направлять подразделения ВСУ в другие государства в период действия военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта подписал закон, согласно которому в период военного положения подразделения ВСУ могут направляться за границу. Это возможно для обеспечения нацбезопасности и отражения вооруженной агрессии во время военного положения.

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В частности, документ №4255-IX позволяет отправлять военных в другие страны для обучения, получения техники и сдерживания агрессии. Об этом сообщили в Верховной Раде.

Там отметили, что закон был доработан с учетом предложений президента, которые уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акту нормам международного права.

"В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – говорится в сообщении.

Отметим, что проект закона был принят 15 января, но Владимир Зеленский ветировал его. Позже, 25 февраля парламент проголосовал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения" (№12378) с учетом предложений президента.

Согласно финальной версии документ дополнен нормой, что в период действия военного положения подразделения ВСУ в определенном законодательством порядке могут направляться в другие государства и находиться на их территории с целью осуществления мер, связанных с обеспечением нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территории.

В ст. 7 закона предусмотрено, что во время военного положения решение о направлении подразделений ВСУ в другие страны принимает президент Украины с одновременным представлением в парламент законопроекта об одобрении такого решения.

Также он должен подать информацию о задачах, общей численности подразделений, типах и составе их вооружения и военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделений и порядке их содержания.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предположил, что военное положение в Украине могут отменить, когда закончится горячая фаза войны. Для этого страна должна понимать, какие у нее есть гарантии безопасности.

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