Помощник госсекретаря США О'Брайен прибыл с визитом в Украину

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прибыл с визитом в Украину. Он уже провел переговоры с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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Об этом сообщили чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит А. Бринк и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Дипломата поздравили с возвращением в нашу страну, где О'Брайен бывает чаще, чем все остальные представители США.

"Его присутствие здесь, в Киеве, является сильным сигналом: поддержка Украины со стороны США остается неизменной", – считает Бриджит А. Бринк.

Дмитрий Кулеба отметил: стороны уже провели "содержательные переговоры" с помощником госсекретаря США.

"Мы обсудили дальнейшие шаги, которые приблизят Украину к членству в НАТО. Мы также говорили о продолжении предоставления Украине систем противовоздушной обороны, расширении программы F-16 и предоставлении Украине возможности использовать средства дальнего радиуса действия против военных целей в России", – рассказал глава МИД. .

Интересно: под сообщением Бриджит А. Бринк в сети иностранные комментаторы, прежде всего, желают успехов ВСУ на российских территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, именно О'Брайен в конце прошлого года предсказывал, что в этом году Украина перейдет в наступление. Причем, его слова звучали на фоне политических процессов в США, когда Конгресс фактически заморозил военную помощь Украине.

Правда, в прогнозах О'Брайена о контрнаступлении ВСУ в этом году, прежде всего , фигурировало Южное направление, а точнее – Крым. С другой стороны, до конца года еще далеко, и возможно, что прогноз американца относительно Крыма также осуществится.