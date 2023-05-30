Помогая Украине, ЕС сдерживает Россию подальше от собственных границ, – президент Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что помощь Украине, которая борется с полномасштабным вторжением России, выгодна и для безопасности всех европейских государств. Помогая Киеву, Запад сдерживает государство-агрессор подальше от границ ЕС.

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Об этом, как сообщают Ceske noviny, она заявила на открытии международной конференции Globsec в Братиславе 29 мая. Президент предостерегла от нарушения единства западных государств в отношении РФ в связи с войной в Украине.

Также Чапутова отметила, что экономические санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину дают эффект и у Москвы становится все меньше ресурсов для закупки вооружения.

"Наше единство подвергается испытанию. Те, кто утверждает, что наши меры не работают, или что мы должны сосредоточиться на собственных интересах, – ошибаются", – сказала Чапутова.

Президент Словакии добавила, что именно благодаря единству страны Запада справились с последствиями от войны в Украине лучше, чем ожидалось. Украина также успешно противостоит российскому вторжению, добавила она.

"Запасы газа на рекордных уровнях, инфляция падает, Россия контролирует меньше территории чем год назад", – заявила Чапутова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле президент Украины Владимир Зеленский, президент Чехии Петер Павел и президент Словакии Зузана Чапутова провели переговоры в Киеве. Политики обсудили сотрудничество по производству оружия и планы по восстановлению Днепропетровщины.