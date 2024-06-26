Всё это мы уже слышали от Трампа, а теперь слышим от его советников: если Украина не согласится на мирные переговоры с россией, помощь ей будет существенно ограничена, то есть фактически [почти] остановлена, если же от переговоров с Украиной откажется россия, помощь нам будет, наоборот, резко увеличена.

Видео дня

Относительно ново здесь лишь то, что прекращение боевых действий должно произойти по линии столкновения на момент начала переговоров.

При этом речь идёт именно о прекращении огня, а не об окончательном завершении войны, то есть Украина может не соглашаться с этими границами навсегда, не обязана их признавать и может дипломатическим путём добиваться возвращения оккупированных территорий.

Но всё это будет уже потом, а пока что — на переговорах должен быть достигнут мир именно согласно линии фронта.

Причём, как следует из многочисленных заявлений Трампа, переговоров этих он потребует сразу после своей победы в ноябре, не ожидая январской инаугурации.

Не нравится? Да что вы говорите?! А всё, что сейчас, — нравится??? Действует план Байдена: люди гибнут, города разрушаются, сёла уничтожаются, а фронт почти не двигается ни в какую сторону, а существенно — не двигается совсем.

Иногда рассказывают Сказку о НАТО — с каждым разом всё менее определённую.

Иногда слышны мантры о войне до возвращения границ 1991 года: внутри страны — как правило, от тех, кто сам на фронт не собирается, снаружи — от тех, кто из Украины уехал, или от зарубежных партнёров, которые оружие для этого дать не могут — ибо и не хотят, и нет его.

Война без оружия и перспектив — при Байдене может быть очень долгой. Про непредсказуемом Трампе — закончится значительно быстрее, а с каким конечным результатом — выяснится когда-то в будущем.