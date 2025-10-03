Получит ли Украина ракеты Tomahawk: в Reuters раскрыли важные данные

Украина вряд ли получит дальнобойные ракеты Tomahawk, поскольку имеющиеся запасы в основном предназначены для ВМС США и других внутренних нужд. В то же время Вашингтон может позволить европейским союзникам покупать другие системы дальнего радиуса действия и поставлять их в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и три источника. В частности, в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают запрос Киева на Tomahawk, которые способны наносить удары в глубину российской территории, в том числе по районам вокруг Москвы.

Уже в среду агентство информировало, что США предоставят Украине разведывательные данные о целях на одном из важных энергетических объектов в России. Однако американские чиновники и источники, близкие к процессам обучения и поставки этих дальнобойных ракет, выразили сомнения относительно целесообразности их передачи.

"Чиновник заявил, что США могут рассмотреть возможность позволить европейским союзникам покупать другое оружие дальнобойного действия и поставлять его Украине, но Tomahawk маловероятны", – отмечается в статье.

Вашингтон продолжает помогать Киеву

В материале отмечается, что в последнее время президент США Дональд Трамп кардинально изменил свое отношение к войне в Украине, заявив о возможности возвращения Киевом всех захваченных Россией территорий. Одним из заметных последствий такой смены курса стало решение Вашингтона помочь Украине наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Для поддержки Киева США и их партнеры создали новый финансовый инструмент, а именно Список приоритетных потребностей Украины (PURL). Он предусматривает поставки оружия из американских арсеналов и закупку нового вооружения за счет взносов стран НАТО.

Передача Украине крылатых ракет Tomahawk существенно усилила бы ее наступательные возможности, открыв доступ к военным базам, логистическим узлам, аэродромам и командным центрам, которые пока остаются недосягаемыми.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог уточнил, что его предыдущие слова о возможности передачи Украине ракет Tomahawk для ударов по территории России были лишь отражением публичных дискуссий. Он подчеркнул, что эти комментарии не следует воспринимать как окончательное решение Вашингтона.

Как писал OBOZ.UA, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" российский диктатор Владимир Путин заявил, что возможная поставка американских крылатых ракет Tomahawk Украине нанесет ущерб отношениям России и США. Однако, по его словам, она не способна изменить ситуацию на поле боя.

