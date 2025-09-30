'Очень передовая система': Келлог объяснил свое заявление относительно ракет Tomahawk для Украины

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог дистанцировался от своих предыдущих комментариев относительно возможной поставки ракет "Томагавк" Украине для ударов по территории России. Он подчеркнул, что его прежние заявления касались только публичных обсуждений и не отражали окончательного решения США.

Видео дня

Как сообщает The Guardian, Келлог подчеркнул осторожность в оценке любых сценариев применения дальнобойных ракет. Издание также отмечает, что дипломат уточнил, что имел в виду только публичные заявления и не имел никакой информации о процессе или окончательном решении.

На Варшавском форуме безопасности Келлог подчеркнул стратегическую ценность ракет "Томагавк", назвав их "передовой системой, которая могла бы изменить динамику любого конфликта". По его словам, наличие такого оружия добавляет еще один уровень неопределенности для противника, повышая оборонительные возможности Украины, если его использование будет разрешено.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки в Украину оружия большой дальности, способного поразить цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных российских регионах. Речь идет о крылатых ракетах "Томагавк". По информации американских журналистов, ракеты "Томагавк" пока не входят в список поставок вооружений украинской армии. Однако их могут развернуть позже, если Трамп захочет усилить свое давление на Москву и существенно укрепить позиции Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты "Томагавк".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!