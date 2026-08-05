Польша признала, что Украина выдала все разрешения на проведение поисково-эксгумационных работ, связанных с Волынской трагедией

В среду, 5 августа, во Львове состоялось заседание украинско-польской Рабочей группы по вопросам достойного захоронения жертв Волынской трагедии. В ходе заседания было констатировано, что украинская сторона выдала Варшаве все разрешения на проведение поисково-эксгумационных работ.

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Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины. Там отметили, что стороны подвели итоги выполнения договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего заседания Рабочей группы, которое состоялось 16 декабря 2025 года в Варшаве.

Результаты были зафиксированы в совместном коммюнике министерств культуры Украины и Республики Польша.

"В ходе встречи было констатировано, что украинская сторона выдала все разрешения, о которых было договорено в ходе упомянутого заседания. Стороны подчеркнули успешность проведенных работ в согласованных местах на территории Украины", – говорится в сообщении.

Подробности заседания

Со стороны Украины в заседании принял участие первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

Представители Киева и Варшавы обсудили проблемы, связанные с практической реализацией поисковых и эксгумационных работ на территории Украины и Польши.

Также польская сторона передала перечень мест для проведения дальнейших работ на территории Украины, заявки по которым уже были поданы или будут поданы в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посетил город Олыка на Волыни, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 83-й годовщине Волынской трагедии. На фоне дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой из-за исторической политики польский чиновник призвал не замалчивать сложные страницы прошлого и выступил с предостережением относительно прославления деятелей, которые остаются болезненными для Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в Варшаве построят Стену памяти, посвященную польским жертвам войн XX века в Украине. Это также касается памяти жертв Волынской трагедии.

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