В Варшаве возведут Стену памяти польских жертв на территории Украины, – Туск

В Варшаве построят Стену памяти, посвященную польским жертвам войн XX века на Украине. Это также касается памяти жертв Волынской трагедии.

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Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем Twitter. Глава польского правительства подчеркнул, что историческая память не должна становиться источником новой вражды.

Что сказал Туск

Польский премьер отметил, что польское правительство добилось возобновления поисково-эксгумационных работ по останкам погибших в Волынской трагедии и других польских жертв войн ХХ века в Украине. Он подчеркнул, что следует сохранить память о каждом погибшем человеке, называя его по имени.

Также премьер добавил, что историческая память не должна становиться источником новой вражды. Ответом на национализм, по словам Туска, не может быть еще больше национализма.

"Память и правда должны помочь нам строить лучшее будущее – без ненависти и без презрения. Тот, кто хочет присоединиться к этому сообществу, должен быть готов к этой правде", – сказал глава польского правительства.

Он также подчеркнул, что мир в послевоенной Европе удалось укрепить благодаря правде и готовности называть вещи своими именами.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посетил Олику Волынской области, где принял участие в мероприятиях, посвященных 83-й годовщине Волынской трагедии. На фоне недавнего дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой из-за исторической политики польский чиновник призвал не замалчивать сложные страницы прошлого и выступил с предостережением относительно прославления деятелей, которые остаются болезненными для Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, консультативный совет по вопросам устойчивости к международной дезинформации при Министерстве иностранных дел Польши зафиксировал "активизацию российских информационных операций", направленных на углубление раскола между поляками и украинцами. Указанную пропаганду Россия распространяет с целью "провоцировать напряженность в польско-украинских отношениях".

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