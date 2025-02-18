Польша и дальше будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО, – вице-спикер Елена Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во время рабочей поездки в Варшаву встретилась с Маршалком Сената Польши Малгожатой Кидава-Блонской. Вицеспикер украинского парламента подчеркнула, что для Украины и нашей евроинтеграции сейчас очень важно лидерство Польши в Европе и ее председательство в Совете Евросоюза.

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Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

"Мы очень ценим все усилия Польши по адвокации приближения нашего членства в ЕС и ускорению вступительных процедур. Несмотря на то, что Венгрия заблокировала открытие первых переговорных кластеров", – отметила Елена Кондратюк.

В свою очередь Малгожата Кидава-Блонская заверила, что Польша и дальше будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО. Также важно, чтобы Европа принимала участие в мирных переговорах и активнее наращивала производство оружия.

Маршалок Сената Польши убеждена, что Европа должна быть сильной. Она акцентировала, что Европа будет сильнее только вместе с Украиной – единственной страной в ЕС, знающей, что такое война и как воевать и защищаться от агрессии.