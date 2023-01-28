Польша готовит танковую коалицию для Украины: среди партнеров – Турция

В Польше заявили о создании коалиции стран – доноров современного бронетанкового вооружения для Украины. Среди других в число партнеров, вероятно, войдет Турция.

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Об инициативе в Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он сообщил, что проведены переговоры стран, имеющих на своем вооружении танки Leopard 2А4.

"По моей инициативе мы провели переговоры стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", – написав Блащак.

Польский чиновник не уточнил, какие страны войдут в коалицию, однако украинцы заметили среди флагов на фото государственный символ Турции. На него обратили внимание, в частности, журналист Андрей Цаплиенко и активист Сергей Стерненко.

"На фото министра обороны Мариуша Блащака, иллюстрирующего эту новость, обращает на себя внимание турецкий флаг. До сих пор от этой страны не было официальных объявлений о готовности предоставлять танки Украине", – написал Цаплиенко.

Журналист добавил, что помощь Турции в этом вопросе может быть ощутима, поскольку, как известно из открытых источников, на вооружении этой страны состоит более трехсот танков Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова отправить ВСУ еще несколько десятков танков советского образца – вдобавок к роте немецких Leopard 2. Речь идет о 60 модернизированных боевых машинах, из которых тридцать – PT-91 Twardy;

– в то же время обещанные США американские танки Abrams смогут оказаться в Украине через "много месяцев". Время до передачи современных машин Вашингтон намеревается использовать для обучения экипажей и налаживания "цепочек поставок" для дальнейшей эксплуатации танков;

– 26 января Канада объявила о решении передать Украине четыре танка Leopard 2 с боеприпасами, а также направить "некоторое количество" военнослужащих, чтобы помочь украинским солдатам приобрести необходимые навыки.

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