'Обсудили несколько хороших идей': Зеленский ожидает, что США подтолкнут Россию к миру

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом "несколько хороших идей" по завершению войны РФ против Украины. По его словам, Киев ожидает, что США подтолкнут Россию к миру.

Такое заявление Зеленский сделал 23 сентября, выступая на заседании высокого уровня Совбеза ООН по Украине. Он в частности, сказал, что во время встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН обсудил способы достижения мира.

По словам Зеленского, Украина ожидает, что США подтолкнут Россию к миру.

"Мы говорили о том, как наконец достичь мира, и обсудили несколько хороших идей, и я надеюсь, что они сработают. Мы ожидаем, что Америка подтолкнет Россию к миру. Москва боится Америки и всегда обращает на нее внимание", – сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что Москва слепа к собственным потерям, а потому сейчас нужен "мощный толчок", чтобы привести ее к миру.

По словам украинского лидера, Китай не заинтересован в мире в Украине.

"Китай, к сожалению, не заинтересован в завершении войны – я поделился этим с президентом Трампом", – сказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил Трампа за понимание ситуации и поддержку, а также подтвердил, что США играют ключевую роль в достижении мира.

