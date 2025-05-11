'Полная перезагрузка': Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о прогрессе в диалоге с Китаем после первого дня переговоров в Женеве 10 мая. Он отметил, что во время обсуждения было поднято немало вопросов и достигнуто значительное количество договоренностей.

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Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social. Однако он не раскрыл никаких деталей относительно первого дня встречи.

"Очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Обсуждено много вопросов, достигнуто много договоренностей. Полная перезагрузка, согласованная в дружественной, но конструктивной манере", – написал Трамп.

По его словам, Штаты хотят видеть "открытие Китая для американского бизнеса", что в интересах обеих стран.

"Достигнут большой прогресс!!!" – резюмировал президент США.

Стоит отметить, что американскую делегацию на переговорах возглавлял министр финансов Скотт Бессент, китайскую – вице-премьер Государственного совета Хэ Лифэн.

Напомним, 7 мая стало известно, что администрация Трампа сообщила о запланированной встрече высокопоставленных представителей США с влиятельной китайской делегацией в Швейцарии. Отмечалось, что эти переговоры станут первым значительным диалогом между двумя странами после того, как Трамп инициировал торговую войну путем введения жестких импортных пошлин.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут радикально изменить свою политику в отношении Китая и прекратить торговую войну. В частности, американская администрация готова существенно, но не полностью снизить пошлины на импорт из КНР.

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