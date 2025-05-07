США и Китай проведут переговоры на фоне торговой войны: известно детали

В администрации президента США Дональда Трампа анонсировали переговоры с представителями Китая. Делегации намерены обсудить взаимоотношения стран на фоне торговой войны.

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Переговоры состоятся в Швейцарии в эти выходные. Об этом сообщает AP News.

Администрация Трампа объявила, что высшие должностные лица США встретятся в Швейцарии с высокопоставленной китайской делегацией. Стоит отметить, что это будут первые масштабные переговоры между двумя странами с тех пор, как Трамп спровоцировал торговую войну, введя жесткие пошлины на импорт.

Министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся со своими коллегами в Женеве в рамках самых важных известных переговоров между странами за последние месяцы. Это происходит на фоне растущего беспокойства рынка США по поводу влияния пошлин на цены и предложение потребительских товаров.

Также Трамп признал, что Соединенные Штаты и Китай ведут переговоры о снижении пошлин, однако Пекин это отрицает, заявляя, что Трамп должен сначала снизить свои жесткие пошлины.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут радикально изменить свою политику в отношении Китая и прекратить торговую войну. В частности, американская администрация готова существенно, но не полностью, снизить пошлины на импорт из КНР.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуроры ряда штатов США подали коллективный иск в суд, чтобы обжаловать новые пошлины президента США Дональда Трампа. Истцы утверждают, что глава государства незаконно подрывает конституционные полномочия Конгресса регулировать внешнюю торговлю.

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