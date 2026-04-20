'Полиция должна пересмотреть правила применения оружия для защиты людей': Зеленский после теракта в Киеве

В полиции должны быть пересмотрены правила, в соответствии с которыми сотрудники применяют оружие. А также протоколы реагирования на чрезвычайные происшествия и правила подготовки правоохранителей.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения. Его заявление прозвучало на фоне теракта в Киеве, который произошел накануне, 18 апреля.

Что сказал Зеленский о теракте и скандале с полицейскими

Президент напомнил, что в Голосеевском районе Киева 18 апреля произошла стрельба, в результате которой погибли 7 человек. Полиция провела спецоперацию по задержанию нападавшего, во время которой он был ликвидирован.

При этом расследуются действия патрульных полицейских во время теракта в Киеве.

"Сегодня генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что собрано достаточно доказательств и уже сообщено о подозрении тем двум патрульным полицейским, которые не защитили людей во время нападения в субботу в Киеве", – сказал Зеленский.

Президент возмутился, что экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе и увидел, что происходит: видел раненых, видел ребенка и других обычных людей на месте происшествия – но убежал.

"Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу. Но сбежали. Должна быть ответственность. Рассчитываю, что следующие процессуальные шаги в отношении них не будут затягиваться", – заявил глава государства.

Кроме того, президент потребовал от руководства правоохранительных органов осуществить соответствующие изменения.

"Должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", – подчеркнул гарант.

Теракт в Киеве

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

На следующий день в сети появилось видео с места стрельбы на улице: двое правоохранителей, прибывших на вызов, сбежали после первых звуков выстрелов, бросив безоружных гражданских. Ребенок и мужчина были вынуждены спасаться самостоятельно. Взрослый не успел – нападающий попал в него.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о расследовании против двух полицейских. Следствие установит законность их действий. Предварительная квалификация дела – ч. 3 ст. 367 УКУ ("Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия"). Санкция предусматривает восемь лет лишения свободы.

Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Генерал заявил, что двое его подчиненных поступили "непрофессионально и недостойно", потому что оставили в опасности раненых гражданских. "Все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", – подчеркнул генерал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что начато расследование бездействия двух патрульных, которые сбежали с места теракта в Голосеевском районе Киева. Расследование проводится в рамках уголовного производства.

