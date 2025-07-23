Что такое НАБУ и САП, при чем здесь требования ЕС и почему решение Рады об их судьбе стало 'взрывным': главные факты

С сегодняшнего дня, 23 июля, принятые с огромным скандалом накануне законодательные изменения, ограничившие независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, стали законом. После голосования в Верховной Раде законопроект подписали сначала спикер парламента Руслан Стефанчук, а затем и президент Зеленский, текст был опубликован в парламентской газете – и он превратился в закон.

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Не смогли этого изменить ни призывы экспертов и отдельных политиков, ни выход на улицы крупных городов значительного количества украинцев, ни беспокойство Европы. OBOZ.UA рассказывает, что изменилось в Украине после вчерашних событий, а также как это повлияет на борьбу с коррупцией в нашем государстве и на перспективы вступления Украины в ЕС.

Что такое Национальное антикоррупционное бюро

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) создавалось как наделенный специальным статусом центральный орган исполнительной власти, который должен предупреждать, выявлять, пресекать и раскрывать коррупционные и другие уголовные правонарушения, входящие в его подследственность. То есть те, которые совершены высшими должностными лицами Украины (в частности госслужащими категории "А") и представляют угрозу национальной безопасности.

Образован этот орган был указом президента Украины от 16 апреля 2015 года.

Создание НАБУ стало следствием острого запроса украинского общества на борьбу с коррупцией, которая приобрела тотальный уровень, и прежде всего – с коррупционерами топ-уровня, которые десятилетиями в Украине оставались абсолютно безнаказанными.

Поскольку правоохранительная система в ее тогдашнем виде продемонстрировала неспособность улучшить ситуацию с коррупцией в Украине, было принято решение о создании нового автономного органа, который работал бы вне системы существующих правоохранительных органов и концентрировался на расследовании коррупционных преступлений, представляющих особую общественную опасность.

Требовали создания такого органа (а его аналоги успешно работают в целом ряде стран) и в Международном валютном фонде. Пункт о создании НАБУ также был включен в Коалиционное соглашение парламентского большинства в Верховной Раде, избранной после Революции Достоинства.

Что такое Специализированная антикоррупционная прокуратура

Несмотря на независимость созданного в 2015 году НАБУ, оставить этот антикоррупционный орган совсем без контроля было бы неправильно. Полномочия осуществлять надзор за тем, придерживаются ли сотрудники Нацбюро действующего законодательства при проведении оперативно-розыскной деятельности в рамках досудебных расследований было возложено на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Кроме того, САП должна поддерживать государственное обвинение в соответствующих производствах, а также представлять интересы гражданина или государства в судах при рассмотрении связанных с коррупцией дел и представлять в пределах компетенции интересы государства по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Создание САП требовали также и европейские партнеры нашей страны: это было одним из условий получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом, а также продолжения помощи Украине от Европы.

В отличие от НАБУ, САП не с самого момента создания стала самостоятельной структурой. В 2015 году она была создана как часть структуры Генеральной прокуратуры, которую на тот момент возглавлял генпрокурор Виктор Шокин.

Подобная ситуация ЕС не удовлетворила. И после визита в Киев в конце сентября 2015 года еврокомиссара по вопросам юстиции, прав потребителей и равенства Европейский союз сформировал свою позицию по созданию антикоррупционной прокуратуры. Ситуацию, когда Верховная Рада при принятии законов о запуске НАБУ изменила их таким образом, что этот орган де-факто потерял независимость, получив вместо этого четкую связь со "старой прокуратурой" и лично с генпрокурором, европейцы назвали неприемлемой.

Далее же началась длительная эпопея с формированием САП, на чем все бескомпромисснее настаивали в ЕС и что всеми силами саботировали внутри государства.

Завершилась эта история аж 21 марта 2024 года, когда САП начала работу как отдельное юридическое лицо публичного права.

НАБУ и САП: ключевые функции и различия

Значительная часть украинцев, наверное, до сих пор не имеет четкого представления о том, чем конкретно занимаются эти две антикоррупционные институции. А кто-то, не исключено, и вовсе думает, что их функции если не тождественны, то очень похожи.

На самом же деле НАБУ и САП являются двумя важными частями антикоррупционного "механизма" Украины, которые работают в разных плоскостях.

Так, ключевыми функциями НАБУ, как уже отмечалось, является выявление расследования и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений. В рамках своих полномочий эта структура наделена правом:

проводить оперативно-розыскные мероприятия и заводить дела;

истребовать уголовные производства и информацию у других органов;

получать данные об имуществе, доходах, бюджетных средствах;

иметь доступ к реестрам и информационным системам;

знакомиться с документами, в том числе с ограниченным доступом

получать банковскую, финансовую и депозитарную информацию;

опечатывать помещения и изымать документы (по решению суда);

привлекать специалистов и экспертов (в т.ч. иностранцев);

создавать совместные следственные группы;

беспрепятственно входить в госорганы, воинские части;

использовать транспорт физических и юридических лиц;

направлять органам обязательные к рассмотрению рекомендации;

сотрудничать с физическими лицами, поощрять их;

вносить представления в суд о признании сделок недействительными;

создавать информационные системы для оперативной работы;

хранить, носить и применять огнестрельное оружие;

выдавать средства защиты лицам, взятым под защиту;

сотрудничать с международными органами;

получать материалы международной правовой помощи;

представлять интересы государства в зарубежных юрисдикциях;

инициировать создание специальных условий в местах содержания;

использовать техсредства для снятия информации с сетей.

САП создавалась для осуществления процессуального руководства делами НАБУ.

Прокуроры САП в рамках своих полномочий:

согласовывают подозрения, которые готовит НАБУ,

представляют дела в суде,

поддерживают обвинение в антикоррупционных процессах.

Скандальный законопроект 12414: наступление на антикоррупционную инфраструктуру

Современная антикоррупционная инфраструктура в Украине строилась на протяжении 10 лет. Для того же, чтобы нанести ей сокрушительный удар, депутатам Верховной Рады хватило нескольких часов – времени, которое ушло накануне, 22 июля, на принятие законопроекта 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения"

Именно в него утром того же дня была включена поправка, которая ограничила полномочия НАБУ и САП.

В "заботе" о пропавших без вести украинцах, нардепы утвердили:

полный доступ генерального прокурора ко всем делам, которые ведет НАБУ , а также наделение его возможностью давать указания детективам НАБУ и в случае невыполнения менять подследственность .

, а также наделение его возможностью и в случае невыполнения . Генеральный прокурор сможет закрыть расследование по требованию стороны защиты , решать споры о подследственности и самостоятельно подписывать подозрения топовым чиновникам .

, решать и . Руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров, теперь целесообразность его присутствия там будет определять генпрокурор. Иными словами, глава САП превращается в номинальную фигуру.

Несмотря на значительное возмущение гражданского общества и отдельных политиков, предостережения экспертов и призывы от европейских партнеров воздержаться от уменьшения независимости двух главных антикоррупционных институтов, 263 нардепа с молниеносной скоростью (и нарушениями регламента, по утверждению отдельных народных избранников) законодательные новации приняли.

За скандальный законопроект проголосовали:

185 депутатов от партии "Слуга народа";

3 депутатов от "ЕС" ;

; 15 нардепов от ВО "Батькивщина";

18 депутатов от "Платформы за жизнь и мир";

1 нардеп от партии "Голос";

9 – из "Восстановления Украины";

10 представителей "За будущее";

17 народных депутатов из "Доверия".

Впоследствии появились и результаты поименного голосования.

Не меньшую ловкость проявил спикер Верховной Рады Стефанчук, который еще днем подписал законопроект, к вечеру свою подпись поставил и президент Владимир Зеленский, поэтому к концу суток законопроект уже стал законом, а с 23 июля он вступил в силу.

Несмотря на то, что в Киеве, Львове, Днепре и других городах Украины прокатились стихийные митинги, на которых украинцы призвали президента не подписывать скандальный законопроект.

Наступление на САП и НАБУ: вопросы без ответов

Скандальному голосованию на протяжении нескольких недель и особенно последних дней предшествовал ряд событий, связанных с САП и НАБУ.

Накануне голосования Служба безопасности, Генпрокуратура и Государственное бюро расследований объявили о масштабной спецоперации против НАБУ и САП. А также заявили, что в рядах антикоррупционных структур нашли целое "созвездие" нарушителей закона: от государственных изменников и вражеских агентов – до виновников ДТП нескольколетней давности.

Обвинения и заявления упомянутые органы подкрепляли публикацией определенных доказательств.

Впрочем, как справедливо отмечает ВВС Украина, чем больше звучало обличительных заявлений, тем сильнее крепло ощущение у тех, кто за всем этим наблюдал, что речь идет скорее об определенной "информационной кампании" перед запланированным на следующий день голосованием в парламенте, направленном против независимости антикоррупционных органов.

Что касается причин случившегося, то в ВВС их предлагают искать в недавних претензиях детективов НАБУ к близкому к команде президента министру национального единства Алексею Чернышеву, которому вручили подозрение о причастности к хищению земли в столице. Получив подозрение, чиновник сразу вышел на свободу. А через две недели его должность просто отменили, чем, считают в ВВС, спустили скандал на тормозах.

"Как предполагают обозреватели, вот такие случаи с коррупционными делами против ближайшего окружения и могли стать триггером для подчинения НАБУ и САП генпрокурору. А журналисты-расследователи предполагают, что на подходе у НАБУ было еще одно подозрение - кому-то еще более близкому к президенту лично. Теперь можно ожидать, что подобных подозрений больше не будет", – говорится в материале издания.

Во что удар по антикоррупционным институтам выльется для Украины

И НАБУ, и САП были образованы по настоянию США и ЕС как обязательное условие на пути евроинтеграции Украины.

Неудивительно, что последние события вокруг этих антикоррупционных органов – как само принятие законопроекта, который уменьшил их независимость, так и волна обысков у сотрудников НАБУ, которые ему предшествовали – таки вызвали у западных партнеров недовольство.

Так, послы государств G7 уже "выразили серьезную обеспокоенность", а представительница ЕС в Украине Екатерина Матернова написала, что поддержка Украины зависит от сохранения достижений реформ (существование НАБУ и САП является, де-факто, частью соглашения по Евроассоциации). И хотя представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье отметил, что пока ЕС не собирается поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине из-за действий по НАБУ и САП – это может произойти в любой момент.

Так, как уже происходило с Венгрией и Польшей, которые в свое время существенно ограничили независимость судебной системы – и получили из-за этого блокирование Брюсселем миллиардных дотаций, которые должны были пойти на развитие обеих стран.

Однако в случае с Варшавой и Венгрией речь шла о членах ЕС. Украина же в объединение не входит и, не исключено, последними событиями отодвинула от себя перспективы вступления и вызвала непонимание у едва ли не единственного надежного союзника Украины во времена полномасштабной войны – Европы.

В то же время ударит решение украинской власти "свернуть" антикоррупционную деятельность и по ней самой. Ведь решение ВРУ, скрепленное подписью Зеленского, продуцирует раскол в обществе. И в конце концов может стоить действующему президенту поддержки со стороны народа.

Что предшествовало

Верховная Рада Украины накануне, 22 июля, большинством голосов поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП.

Поэтому во многих городах Украины люди вышли на акцию против законопроекта о НАБУ и САП. Участники стихийных митингов требовали у Зеленского ветировать законопроект.

Однако президент к людям на улицах не прислушался. Он подписал законопроект и поздно вечером прокомментировал ситуацию с законом о НАБУ и САП, заявив, что принятые ВРУ изменения – "это то, что нужно Украине".

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