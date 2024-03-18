Поладить, чтобы победить Россию: как Шольц и Макрон договорились еще активнее помогать Украине

Канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон уже некоторое время кажутся далекими друг от друга в вопросах помощи Украине после заявления последнего о том, что он "не исключает" введение сухопутных войск в Украину.

На встрече в Берлине 15 марта эти двое просто обязаны были продемонстрировать единство. И саммит в формате "Веймарского треугольника" выполнил свою цель: франко-германское напряжение несколько снизилось.

Чтобы успокоить Шольца, Макрон не стал говорить о размещении западных войск в Украине. Канцлер, в свою очередь, инициировал коалицию реактивной артиллерии.

При этом уже на следующий день после встречи в Берлине французский президент все так же решительно заявил о готовности провести наземную операцию против России в Украине, добавив интриги, что его поддерживают уже отнюдь не малые страны. Таким образом, продемонстрировав – его позиция остается неизменной.

О том, что решил "Веймарский треугольник" и как это поможет Украине, – в материале OBOZ.UA.

Оттепель ради победы

Встреча в Берлине должна была завершить фазу упорных споров между Францией и Германией, которые начались после конференции в поддержку Украины, организованной в Париже 26 февраля.

Напряжение увеличилось еще больше, когда Макрон через несколько дней не только подтвердил свои слова, но и заявил, что сейчас "не уместно быть трусом", утверждая, что налагающие "ограничения" на обязательства по поддержке Украины "выбирают не мир, а поражение". Кого и за что упрекал французский – несложно догадаться.

Встреча показала – оба лидера понимают серьезность угрозы их противостояния, а потому, по крайней мере официально, договорились помогать Украине в борьбе против России одним фронтом.

Символично, что именно Шольц объявил, что западные союзники создают новую коалицию для снабжения украинцев "реактивной артиллерией большой дальности".

Западные страны не в первый раз объединяются в подгруппы, совместно работающие над поставкой Украине тех или иных видов вооружения. Нидерланды, Дания, Румыния и еще несколько стран создали "коалицию истребителей", Франция возглавляет "артиллерийскую коалицию", Великобритания и Латвия — по производству боевых дронов. Новая коалиция по реактивной артиллерии большой дальности пополнит этот ряд.

Кроме того, канцлер Германии заявил, что страны ЕС намерены использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы "покупать еще больше оружия для Украины, на всем мировом рынке". Уже 18 марта министры обороны стран НАТО во время очередного Рамштайна обсудят, как именно будет реализовано это направление.

Согласно расчетам Еврокомиссии, ЕС может к 2027 году получить 15 млрд. евро доходов от реинвестиции замороженных активов РФ. Всего в Европе заморожено около 208 российских миллиардов евро.

После встречи прозвучали примирительные заявления, которых и ждали.

"Сегодня, как никогда, наше единство – это наша сила", – заявил канцлер Германии.

"Три страны объединены и исполнены решимости никогда не позволить России победить и поддерживать украинский народ до конца", – поддержал этот посыл президент Франции. "Мы будем продолжать, как и делали с первого дня, никогда не брать на себя инициативу какой-либо эскалации", – добавил Макрон, словно успокаивая союзников после заявлений о возможности введения войск в Украину в будущем.

Впрочем, Шольц не был бы Шольцем, если бы после всего сказанного не добавил: "Понятно, что мы поддерживаем Украину, но также ясно, что мы сами не находимся в состоянии войны с Россией".

Макрон продолжает без ограничений

Уже на следующий день президент Франции продемонстрировал, что, собственно, не собирается обращать со своего нового путь поддержки Украины.

"Возможно, в какой-то момент – я этого, конечно, не желаю – потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции состоит в том, что мы можем это сделать", – так Макрон в интервью La Parisien снова подчеркнул, что красные линии для него отсутствуют.

По его словам, Париж должен готовиться "к любым сценариям", и генштаб страны это делает. Он также подчеркнул, что многие государства Европы "поддерживают линию Франции" и это "отнюдь не малые" страны. Макрон заверил, что у Франции в настоящее время нет ограничений на поддержку Украины ради возвращения мира в Европе.

"Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет ограничений, и мы будем соответственно реагировать на то, как себя ведет Россия", – пояснил президент Франция. Вдобавок еще и пообещал сделать все для возвращения Крыма Украине, "поскольку не может быть крепкого мира без суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, включая Крым".

Сейчас главное – снаряды, ракеты, системы ПВО

"Для Украины важность встречи в Берлине очевидна. Заявленные решения о немедленном увеличении оружия и боеприпасов, а также создании новой коалиции дальнобойных ракет – супер актуальны для страны. Надеемся, что уже в ближайшее время они будут иметь последствия, а не только останутся политическими сигналами", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, был главой Миссии Украины при НАТО, заместителем министра иностранных дел Украины, заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции.

"Важно, что три лидера "Веймарского треугольника" заявили о необходимости срочно увеличить поддержку Украины всеми средствами. Также было заметно, что стороны избегали разговоров о вопросе отправки военного контингента в Украину. Сейчас не время говорить "нужно ли, когда, сколько иностранных военных подразделений будет в Украине".

Главное на сегодняшний день - снаряды, ракеты, системы ПВО. И об этом очень ясно и однозначно заявили руководители трех стран. Что еще важно, и это тоже следует держать в поле зрения, что президент Польши Дуда и премьер этой страны Туск посетили Вашингтон перед этой встречей. До сих пор у США нет ответа и даже временной перспективы, когда решение о выделении многомиллиардного пакета помощи для Украины будет принято. Европа все острее понимает, что нужно рассчитывать на собственные силы.

Что касается ситуации с помощью США, есть несколько параллельных сюжетов, которые остаются пока лишь возможностями. Ибо ни одного текста еще никто не видел. Возможно, в Конгрессе что-то есть, но до нас они еще не дошли. При этом очень сомневаюсь, что президент Байден будет готов подписать любой проект, предусматривающий кредит Украине. Также мы не знаем, о каких объемах идет речь. Время от времени раздаются сообщения о том, что якобы республиканское предложение предполагает уменьшение суммы.

Пока есть только слова и надежды, что этот пакет будет принят. Это все налагает определенные условия и требования на Европу. Это каждый раз является дополнительным сигналом и для лидеров стран "треугольника", и для всего ЕС – нужно немедленно наращивать собственные возможности. Потому что агрессора можно остановить только оружием. Надо развивать все, что только можно.

В этой связи также важно было заявление о том, что оборонные возможности Украины следует развивать и в самой Украине. Недавно было заявлено о трех новых производственных площадках на территории нашей страны, которые немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall AG намерен создать вместе с нашими специалистами. То же будет делать и Франция.

Важно, что Франция, Польша и Германия готовы брать на себя лидерскую роль, готовы быть инициаторами резкого увеличения помощи и принятия решений, которые бы ориентировали ЕС на обеспечение самодостаточности.

И еще важный сигнал это то, что следующее заседание "Веймарского треугольника" уже заявлено и состоится в июне, в Варшаве. Таким образом, такое взаимодействие это не эпизод, а четкая программа действий трех ведущих стран Европы", – отметил Игорь Долгов.