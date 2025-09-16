Пока Россия не будет чувствовать сильных потерь, она будет избегать дипломатии: Зеленский отреагировал на обстрелы Запорожья и Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы из реактивной артиллерии и авиабомбами по Запорожью и Харькову. Он отметил, что единственная причина, почему Россия позволяет себе такие атаки, потому что она не чувствует действительно сильных потерь, прежде всего экономических.

Поэтому украинский лидер подчеркнул необходимость действенных санкций против РФ. Об этом глава государства написал в Telegram. "Типичные сутки для России, которая, к сожалению, избегает действительно сильного давления мира в ответ на затягивание войны", – отметил он.

Зеленский отреагировал на обстрелы Запорожья и Харькова

"Ночь – серия жестоких ударов реактивной артиллерией и авиабомбами по Запорожью. По обычным домам и городской инфраструктуре. Количество раненых, к сожалению, в течение дня увеличилось. Есть погибшие. Утро – повторный удар российскими дронами по гражданскому логистическому центру в Киевской области. Никакого военного смысла. Целенаправленный российский удар по украинскому предпринимательству", – заявил президент.

Далее Зеленский продолжил, напомнив, что днем россияне ударили по центру Харькова, по зданиям университета. По его словам, Национальный фармацевтический университет для России – просто мишень.

"Продолжаются и постоянные удары российскими управляемыми авиабомбами по громадам Сумщины, Харьковщины, Донетчины. Бьют FPV-дронами в Запорожской области. Постоянные артобстрелы Херсона", – добавил он.

Россия будет избегать дипломатии, пока не почувствует сильных потерь

"Единственная причина, почему Россия может себе все это позволять, – ей не больно. Пока Россия не будет чувствовать своих действительно сильных потерь, и прежде всего потерь экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул важность того, чтобы мир реагировал на каждый удар, а Европа, Соединенные Штаты, страны G7 и G20 "не дарили России время – время на войну".

"Сильные санкции нужны. Сильные тарифы на российскую торговлю нужны. Сильная защита жизни нужна", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал, что только с сентября 2025 года российские оккупанты выпустили против украинцев более 3500 дронов различных типов и почти 190 ракет, более 2500 авиационных бомб. Также РФ прибегла к провокациям в отношении иностранных союзников Украины.

