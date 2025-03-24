'Поймите меня правильно': Зеленский прокомментировал вероятное влияние приостановки помощи США на Курскую операцию ВСУ

Президент Владимир Зеленский опроверг предположение, что продвижение российских войск в Курской области стало результатом приостановки американской военной помощи Украине. Он объяснил, что хотя приостановка помощи, в частности обмена разведывательными данными, осложнила ситуацию на поле боя, это не повлияло непосредственно на операцию в Курске.

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Об этом глава государства сказал в интервью американскому журналу Time. Зеленский признал, что без поддержки американских спутников, позволяющих обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и крылатых ракет, украинские бойцы потеряли важное преимущество.

Это, несомненно, создавало трудности для ВСУ. Однако, по словам президента, нельзя утверждать, что заморозка помощи была причиной продвижения российских сил в Курской области.

"Это не связано. Поймите меня правильно. Моральное состояние всегда зависит от того, стоят ли рядом с вами ваши партнеры. Но я бы не сказал, что замораживание повлияло на операцию в Курске", - объяснил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр обороны Украины Рустем Умеров также говорил, что на территории российской Курщины ни одно украинское подразделение не было в окружении. Силы обороны ушли с некоторых позиций, чтобы занять более выгодные.

– Оккупанты пытаются накопить силы и закрепиться на Сумщине в районе сел Новенькое и Журавка, чтобы перерезать часть логистических путей для украинских войск, выполняющих операцию в Курской области России. Для этого враг использует малые штурмовые группы, пытающиеся зайти на украинскую территорию, сообщали в ГНСУ.

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