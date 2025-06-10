"Похоже на игру": Ельченко объяснил, как Трамп тормозит санкции против России и на что делает ставку

Чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель Украины при ООН Владимир Ельченко объяснил, как президент США Дональд Трамп медлит с введением жестких санкций против России и на что делает ставку. По его словам, американский лидер до сих пор верит, что сможет убедить российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом Ельченко сказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что уже не только Украина, но и вся Европа и, пожалуй, половина мира поняли: "этого кремлевского карлика убедить невозможно", ведь он будет вести войну до конца.

По словам дипломата, Трамп сознательно избегает введения новых санкций против РФ, поскольку предпочитает сохранить возможность "восстановления ценных двусторонних отношений" с Москвой. Хотя Конгресс имеет мощную поддержку санкционного законопроекта, сам президент тормозит процесс.

"К сожалению, это действительно похоже именно на такую игру. Но я еще раз подчеркну – у Конгресса тоже есть предел терпения. По последним данным, хотя, возможно, цифра уже выросла, – 88 сенаторов выступают не просто за поддержку этого законопроекта, а как его соавторы. Это серьезно. Такое количество голосов означает: если документ будет поставлен на голосование и принят, то Трамп даже не сможет эффективно наложить вето – оно будет легко преодолено. Потому что нужно две трети, а 88 - это даже больше, чем нужно. И именно поэтому он избегает вынесения этого проекта на голосование. Потому что знает, что проиграет. А преодоление президентского вето в Конгрессе – это не импичмент, но это довольно серьезный сигнал слабости. Это пощечина, которой каждый президент пытается избежать", – пояснил он.

Ельченко отметил, что президент США всеми способами тормозит процесс принятия санкционного законопроекта: откладывает, убеждает, давит. Однако терпение Сената может лопнуть, но для этого могут потребоваться еще более ужасные преступления РФ, например атомная бомба на Киев или Одессу.

Однако дипломат все же надеется, что законопроект примут в ближайшее время, поскольку "каждый день, пока Россия получает доходы от экспорта нефти, – это день, когда подпитывается ее военная машина". Несмотря на то, что у страны-оккупантки действительно заканчиваются танки, техника, армия уже не такая, как в начале полномасштабного вторжения, но доходы от нефти позволяют удерживать экономику на плаву. В то же время сами россияне еще не почувствовали последствий санкций на себе, чтобы в РФ начались беспорядки, или чтобы экономика упала, как это произошло в СССР после санкций Рейгана.

"Я бы очень хотел, чтобы Трамп вспомнил о Рейгане. Потому что он же сам не раз говорил, что Рейган – его кумир. Так кто ему мешает повторить то, что Рейган сделал с Советским Союзом?" Но нет. Он все еще мечтает, что сможет убедить Путина. Хотя мне кажется, уже не только Украина, но и вся Европа и, пожалуй, половина мира – если не больше – поняли: этого кремлевского карлика переубедить невозможно. Путин будет вести войну до конца. Потому что это для него вопрос выживания. Конец войны – это крах всей его политики, а значит – катастрофа для него самого. Поэтому Путин продолжает играть с Трампом, а Трамп, со своей стороны, играет в собственную игру: надеется на какой-то "профит" от сотрудничества с Россией", – заявил Ельченко.

По словам дипломата, есть стратегические темы – ядерная безопасность, контроль над вооружениями, Арктика, космос, а в этих сферах США не хотят терять контакт с РФ. Однако война в Украине – это значительно более масштабный и серьезный вызов, чем китайский вопрос, для США.

"И здесь приходится выбирать: или иметь Россию как "партнера", или положить конец войне, которая дестабилизирует всю Европу. Я не знаю, какие аргументы для себя Трамп держит в голове, но очень надеюсь, что мы просто еще не видим всей картины. Что это лишь игра. И что скоро появятся реальные шаги, которые приведут к окончанию этой войны", – заявил посол.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, хотя Российская Федерация не желает заканчивать войну против Украины, ее могут заставить это сделать. Для этого нужно более сильное давление на Кремль, в первую очередь от Вашингтона, единство США с Европой и помощь Киеву.

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