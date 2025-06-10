Боюсь, для того, чтобы у американцев лопнуло терпение, нужно, чтобы Путин бросил атомную бомбу на Киев или Одессу. Интервью с Ельченко

Российский диктатор Владимир Путин продолжает свою стратегию для достижения цели – "перемолоть и добить Украину". Его армия наступает и изматывает Силы обороны Украины. Параллельно Путин продолжает "перемалывать" президента США Дональда Трампа, не ведя серьезных переговоров, но и не отказываясь от них. Таким образом он планирует дотянуть до окончания срока военной помощи США Украине, избегая при этом гнева, который может вызвать откровенный отказ от предложений Трампа.

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Кажется, что американский лидер также не против поиграть в эту игру Кремля – его последнее заявление о том, что придется позволить Украине и РФ "немного подраться", прежде чем заключать мирное соглашение и действия по максимально быстрому завершению помощи, указывают на путинскую повестку. Кроме того, Трамп также дал понять, что не будет вводить новых санкций против России до тех пор, пока не станет очевидным, что достичь мира невозможно, мимоходом добавляя, что в случае провала переговоров не исключает санкций и против Украины. Собственно, где же этот порог терпения Трампа в отношении Путина – не известно. Самое страшное для Украины и Европы, что его вообще может не существовать. Пока, как отмечается, в приоритете Белого дома – восстановление отношений с Москвой, а не ее наказание за войну в Украине.

Западные лидеры считают, что предстоящий саммит G7 в Канаде 15-17 июня может стать для Трампа потенциальным моментом занять более решительную позицию по войне после недель его колебаний относительно поддержки Украины. Кроме того, в Офисе президента Украины надеются организовать на полях саммита G7 встречу главы государства Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Она может состояться. Если она таки состоится, то после этого станет окончательно понятно, есть ли у Украины еще какие-то аргументы заинтересовать Трампа и изменить свою позицию относительно действий Путина и завершения войны в Украине.

Собственными мыслями относительно того, как будет развиваться ситуация вокруг мирного урегулирования в Украине и чего ждать в этом направлении от Дональда Трампа, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

– Не новость, что Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии для достижения своей цели – "перемолоть и добить Украину" и продолжать дурить Трампа, не ведя сегодня серьезных переговоров, но и не отказываясь от них. Таким образом он планирует дотянуть до окончания срока военной помощи США Украине, избегая при этом гнева Трампа. Кажется, что президент США уже откровенно играет в эту игру – его последнее заявление о том, что придется позволить Украине и РФ "немного подраться", прежде чем заключать мирное соглашение, и заявление, что "Украина дала России повод "разбомбить их к черту", а также действия по завершению помощи указывают на путинскую повестку дня.

– Что касается последних, да и не только последних заявлений Дональда Трампа, то они становятся все более непристойными – если не сказать хуже. Не подобает президенту самой могущественной державы мира сравнивать войну с детскими играми в песочнице или с хоккейным матчем. Но это, к сожалению, стиль Трампа. И если сравнивать с его первым сроком, он стал еще более, скажем так, шоу-бизнесовым, если позволите такое выражение. Я, признаюсь, ошибся в своем прогнозе после избрания Трампа: считал, что он сделает выводы из первого срока и будет избегать тех же ошибок. Но тогда его окружали более опытные люди: тот же госсекретарь Помпео, вице-президент Пенс, постпред в ООН Никки Хейли и другие. Я еще лелею надежду, хотя она с каждым днем ослабевает, что Трамп таки пересмотрит состав своей команды. Эти полгода уже почти прошли – может, он и заменит часть людей на более компетентных. По крайней мере, нынешний государственный секретарь господин Рубио – профессионал. Если вы замечали, его заявления часто существенно отличаются от того, что говорит сам Трамп. Он пытается хоть немного корректировать внешнеполитический курс. Хотя, очевидно, это ему дается нелегко. А уход Илона Маска и события вокруг него – это, кстати, подтверждение моей мысли о возможных изменениях в окружении Трампа.

– Что делать нам? В Офисе президента Украины надеются организовать встречу главы государства Владимира Зеленского с лидером США. Она может состояться на полях саммита G7. Встреча Трампа и Зеленского (если будет) может ли принести какие-то результаты? Остались ли у Украины аргументы для Трампа, которые он бы воспринял и изменил свою позицию?

– Сложный вопрос. Лично достучаться до Трампа, видимо, уже не удастся. Время упущено. Были попытки, но... Хотя, возможно, что-то прояснится после потенциальной встречи Трампа и Владимира. Может, увидим какие-то результаты. Хотя если вспомнить ту печально известную встречу в Белом доме 28 февраля этого года – она четко продемонстрировала, что отношение Трампа к нашему президенту, мягко говоря, не слишком теплое. К сожалению. Хотя тут парадокс: сначала он не раз говорил, что Зеленский – классный парень, говорил и публично, и лично, когда я вручал ему верительные грамоты в Вашингтоне. А потом начал высказываться крайне неприятно – то называл диктатором, то говорил, что пошутил, то обвинял Украину в провокации России. То есть имеем полный набор утверждений, которые указывают: личный положительный контакт, к сожалению, исчез. Но дипломатия работает. И наше посольство в Вашингтоне, и другие каналы делают все возможное (и невозможное), чтобы удержать стратегический курс США в отношении Украины.

Пока что катастрофы нет: США остаются нашим партнером. Но, думаю, нам нужно активнее работать через парламентскую дипломатию с Конгрессом. Мы до сих пор имеем двухпартийную поддержку. По крайней мере, законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя до сих пор в Сенате уже несколько недель, даже месяцев. Так вот, надо работать с Конгрессом. Привлекать на свою сторону тех, кто еще, возможно, не до конца осознал, что поддержка Украины – это в их интересах. И тогда уже они смогут давить на своего президента. Возможно, еще что-то и осталось.

– Вы упомянули о двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе. Да, законопроект сенатора Грэма имеет поддержку не только в Сенате. Да, спикер Палаты представителей Джонсон также отметил, что многие конгрессмены считают необходимым ввести жесткие санкции против России. Но президент США неоднократно повторяет: в случае необходимости. Что это за "необходимость", когда она наступит и в результате чего – он не уточняет. Сначала он говорил: "Прекратите огонь – иначе введу санкции". Путин отказался, Украина согласилась – санкций нет. То же самое и в другом: "Владимир, не надо бомбить Украину". Путин бомбит. Трамп говорит: "Вы же его спровоцировали". По вашему мнению, есть вообще какая-то критическая черта, после которой Трамп скажет: "Все, хватит, надо действовать"? Или он на самом деле уже давно решил, что главное – это экономика, "восстановление", как он говорит, ценных двусторонних отношений с РФ? И о санкциях тогда можно забыть, даже если Конгресс – за?

– К сожалению, это действительно похоже именно на такую игру. Но я еще раз подчеркну – у Конгресса тоже есть предел терпения. По последним данным, хотя, возможно, цифра уже выросла, 88 сенаторов выступают не просто за поддержку этого законопроекта, а как его соавторы. Это серьезно. Такое количество голосов означает, что если документ поставят на голосование и примут, то Трамп даже не сможет эффективно наложить вето – оно будет легко преодолено. Потому что нужно две трети, а 88 – это даже больше, чем нужно. И именно поэтому он избегает вынесения этого проекта на голосование. Потому что знает, что проиграет. А преодоление президентского вето в Конгрессе это не импичмент, но это довольно серьезный сигнал слабости. Это пощечина, которой каждый президент пытается избежать.

Поэтому он всеми способами тормозит этот процесс – откладывает, убеждает, давит. Но я верю, что терпение Сената когда-нибудь лопнет. Хотя.... боюсь, что для этого еще разве что не хватает – простите за цинизм – чтобы бросили атомную бомбу на Киев или Одессу. Тогда уже будет совсем другой разговор.

Я все же надеюсь, что принятие состоится в ближайшее время. Потому что каждый день, пока Россия получает доходы от экспорта нефти, – это день, когда подпитывается ее военная машина. Да, у них заканчиваются танки, техника, армия уже не та, что три года назад. Но доходы от нефти позволяют удерживать экономику на плаву. И главное – население еще не почувствовало таких последствий санкций, чтобы в стране начались беспорядки или чтобы экономика рухнула, как это произошло в СССР после санкций Рейгана. Я бы очень хотел, чтобы Трамп вспомнил о Рейгане. Потому что он же сам не раз говорил, что Рейган – его кумир. Так кто ему мешает повторить то, что Рейган сделал с Советским Союзом?

Но нет. Он все еще мечтает, что сможет убедить Путина. Хотя мне кажется, уже не только Украина, но и вся Европа, и, пожалуй, половина мира – если не больше – поняли: этого кремлевского карлика переубедить невозможно. Путин будет вести войну до конца. Потому что это для него вопрос выживания. Конец войны – это крах всей его политики, а значит – катастрофа для него самого. Поэтому Путин продолжает играть с Трампом, а Трамп, в свою очередь, играет в свою игру: надеется на какой-то "профит" от сотрудничества с Россией.

Конечно, есть стратегические темы – ядерная безопасность, контроль над вооружениями, Арктика, космос. Можно понять, что в этих сферах США не хотят терять контакт с РФ. Но война в Украине – это значительно более масштабный вызов. И для США он, пожалуй, серьезнее, чем даже китайский вопрос. И здесь приходится выбирать: либо иметь Россию как "партнера", либо положить конец войне, которая дестабилизирует всю Европу. Я не знаю, какие аргументы для себя Трамп держит в голове, но очень надеюсь, что мы просто еще не видим всей картины. Что это лишь игра. И что скоро появятся реальные шаги, которые приведут к окончанию этой войны.

– Вы упомянули о саммите G7, который должен состояться 15-17 июня в Канаде. Западные лидеры считают, что предстоящий саммит может стать для Трампа потенциальным моментом занять более решительную позицию по войне после недель его колебаний по поддержке Украины. По вашему мнению, может ли таки фактор G7 действительно повлиять на Трампа, учитывая его скепсис в отношении Запада? Потому что мы видим: за последние месяцы возник почти открытый раскол между США (в лице Трампа) и западными союзниками.

– Знаете, G7 – это уважаемое собрание. Но стоит понимать: оно формально не является международной организацией. Это не Совет Безопасности ООН и не структура, решения которой имеют обязательный характер. Но, бесспорно, это одно из самых авторитетных международных собраний. И там соберется большинство лидеров стран, которые однозначно поддерживают Украину. Собственно, все, кроме США – в современной редакции Трампа. И, думаю, если будет общая позиция и решат давить, то это может дать результат. Даже если не на действия, то хотя бы на риторику Трампа. Потому что когда ты слышишь, что все выступают с одной четкой позицией – а ты единственный, кто говорит противоположное, – хочешь или нет, приходится считаться. А еще личная встреча с Зеленским. Какие бы у них ни были отношения, это важно. Личный контакт иногда способен изменить больше, чем сотни документов. И, честно говоря, я очень надеюсь, что хотя бы несколько ключевых лидеров – тот же новый канцлер Германии Мерц, президент Франции Макрон – смогут скоординироваться и вместе оказать давление на Трампа. Потому что что-то надо делать. Нельзя бесконечно жонглировать фразами вроде "24 часа, и я бы остановил войну" или "если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло". Да, это звучит эффектно на митингах, но за полгода президентства никаких реальных сдвигов в вопросе войны мы не увидели.

Более того, внешняя политика Трампа не просто не приносит позитива – она вызывает справедливые вопросы даже среди союзников. Посмотрите, что творится на других направлениях: сектор Газа – провал, Китай – напряжение, которое никто не может спрогнозировать, Северная Корея снова тестирует ракеты. Я уже молчу о попытках "купить" Гренландию или "шуточные" заявления о Канаде как 51-м штате. Панамский канал, Арктика – это уже не дипломатия, а геополитический стендап. И именно поэтому саммит G7 – это, возможно, последний шанс на коллективное влияние, на демонстрацию единства Запада. Если он этого не услышит – тогда нам придется признать, что внешняя политика США при Трампе окончательно вышла из орбиты общих западных интересов.

– То же самое и с Ираном, где Трамп почему-то решил положиться на Путина? Кажется, Кремль достаточно удачно разыгрывает вопрос ядерных переговоров с Ираном, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя, что может "что-то предложить" Соединенным Штатам", и президент США на это ведется.

– Надежда на то, что Путин поможет Трампу "решить иранский вопрос"... Ну, это очень сомнительная история. Думаю, если эти темы и будут подниматься, то разве что на уровне G7 – это прежде всего платформа для обсуждения глобальных политических вопросов. Да, конечно, есть экономика, финансы – это одно дело. Но когда речь идет о геополитике, здесь все гораздо сложнее. США-ЕС, США-Китай, другие треугольники, четырехугольники – все эти большие стратегические взаимосвязи важны. И когда Большая Семерка демонстрирует единство во взглядах на такие вопросы – это положительно влияет на весь мир. А если единства нет – тогда начинают активизироваться другие организации, тот же БРИКС. И это уже мечта Путина – перессорить всех со всеми, а самому объединять вокруг себя Северную Корею, Иран, Китай, Южную Африку и тому подобное. Это, безусловно, не на пользу ни миру, ни США в первую очередь. Хотелось бы, чтобы президент Трамп это осознал. Хотя, если честно, сомневаюсь, что он читал хотя бы несколько книг по истории. Но, возможно, кто-то из его окружения ему об этом напомнит.

– Учитывая все, что мы имеем сейчас: заявления, действия американцев, Путина – чего Украине ждать в ближайшее время? И на что надеяться?

– Должны надеяться как минимум на две вещи. Первое – на себя. Мы это уже доказали и доказываем ежедневно. Посмотрите на последнюю блестящую операцию наших спецслужб в глубине России! Атаки на авиабазы, удары по складам, по нефтепереработкам – это же продолжается. "Искандеры" уничтожены, НПЗ горят по всей России. И это работа наших военных и спецслужб. Низкий им поклон.

Второе – наши европейские партнеры. Мы видим эволюцию позиции Германии. Мы видим совсем другого Макрона. Вспомните, каким он был три года назад – и каким является сегодня. Теперь он последовательный союзник Украины. Сильный премьер Британии Кир Стармер, который поддерживает нас с первого дня и не останавливается. И есть надежда, что Евросоюз наконец начнет действовать, а не только говорить о фондах на 800 миллиардов, о восстановлении ВПК и увеличении оборонных расходов. Потому что они, похоже, поняли, что эта война может докатиться и до них.

Я недавно был в Варшаве. И слышал там от политиков, в том числе публично: пока стоит Украина, то улицы Варшавы не увидят российских танков. Но если мы упадем – тогда начнется или Третья мировая, или что-то очень близкое к ней. Возможно, страны дальше к западу от Польши этого еще не осознают, но все больше и больше стран таких есть, это и Швеция, и Финляндия, я уже не говорю о странах Балтии, Германия уже начала это осознавать. Так что нам надо надеяться, что Европейский Союз наконец откликнется на эти вызовы и начнет предпринимать конкретные действия. И третье, или второе с половиной, хотя мы это уже обсудили – это все же введение Соединенными Штатами действительно серьезных санкций против России.