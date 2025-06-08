"Мы подошли очень близко к этому моменту": Зеленский рассказал, как можно заставить Россию остановиться. Видео

Хотя Российская Федерация не желает заканчивать войну против Украины, ее могут заставить это сделать. Для этого нужно более сильное давление на Кремль, в первую очередь от Вашингтона, единство США с Европой и помощь Киеву.

Видео дня

"Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну. По крайней мере остановить. Мы подошли очень близко к этому. Мы это чувствуем", – сказал президент Владимир Зеленский в интервью ABC News. Видеозапись опубликована на YouTube-канале ОП.

В контексте разговора президент упомянул об украинской операции "Паутина" на территории противника. Он отметил: хотя агрессор и "бесится", однако все понимает – что если Украина будет иметь ресурсы, то будет продолжать и рассчитывать на свои силы.

"А что такое наши силы? Не давать возможности убивать нас, не давать возможности бомбить нас. То есть мы будем развивать тогда это направление... Мы не хотим продолжения войны, но если выход только такой, мы будем бороться за себя", – подчеркнул глава государства.

Он уверен, что в вопросе мира "мы подошли очень близко". Для этого необходима сильная помощь от Америки, США нужно единство с Европой "и все таки давить на Путина".

"Он не хочет закончить войну. Но он может – через давление партнеров. На мой взгляд, это дает шанс", – сказал Зеленский.

Журналистка переспросила, думает ли он, что президент США Дональд Трамп введет санкции против России, ведь пока он не очень подавал признаки готовности к этому.

"Он лидер Соединенных Штатов Америки. Он должен это сделать. Я надеюсь, мы очень верим, что США лидеры цивилизованного мира", – ответил Зеленский.

Президент добавил, что "иногда альтернативы нет", в этой ситуации только россияне не хотят закончить войну. И самым сильным шагом будут ощутимые санкции именно от Соединенных Штатов.

Как ранее писал OBOZ.UA, несколько дней назад Дональд Трамп дал понять, что может ужесточить санкции против РФ. Однако экономические трудности страны-агрессора были и будут обусловлены лишь ее потерями на поле боя, а максимальное экономическое давление Вашингтона на Москву невозможно без продолжения военной помощи и продажи вооружения Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!