Центристский демократический интернационал (CDI) — один из крупнейших мировых альянсов правоцентристских политических партий – принял резолюцию, в которой осудил преследование лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В документе говорится о недопустимости политически мотивированного давления на оппозицию.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте CDI. Центристский демократический интернационал призвал украинские власти гарантировать соблюдение презумпции невиновности и права на справедливый суд

Резолюцию CDI поддержали единогласно

Документ был единогласно одобрен Генеральной ассамблеей CDI. В резолюции подчеркивается, что политически мотивированное преследование лидера оппозиции несовместимо с принципами верховенства права, демократии и политического плюрализма.

Кроме того, авторы документа считают, что подобные действия могут негативно повлиять на внутреннее единство Украины в условиях полномасштабной российской агрессии.

В CDI призвали обеспечить справедливый суд

В своей резолюции CDI призвала украинские власти гарантировать соблюдение презумпции невиновности и права на справедливый суд.

Отдельно организация подчеркнула недопустимость использования правоохранительных и антикоррупционных органов в качестве инструментов политического давления.

Напомним, что дело лидера партии "Батькивщина" также находится под мониторингом международных и европейских правозащитных организаций.

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выступили против преследования Юлии Тимошенко, призвав обеспечить честное расследование дела. Они указали на игнорирование практики Европейского суда по правам человека, а также выразили обеспокоенность возможным монтажом аудиозаписи разговора и подчеркнули необходимость проведения независимого анализа.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская народная партия также осудила политическое преследование Юлии Тимошенко. ЕНП единогласно приняла резолюцию, в которой призвала украинские власти никогда не использовать уголовную юстицию в качестве инструмента политического давления на демократическую оппозицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!