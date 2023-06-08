Дамбу в Новій Каховці в Україні, контрольовану Росією, зруйновано. Це веде до гуманітарної, екологічної та економічної катастрофи для українців. Ось кілька настанов, як писати про цю катастрофу. Уникайте спокуси винуватити обидві сторони. Це не журналістика. Коли російський речник стверджує, що Україна щось зробила (наприклад, підірвала дамбу), це не є частиною розповіді про те, що відбувається в реальному світі. Це частина іншої історії: не забувайте про всі обурливі заяви Росії щодо України після вторгнення в 2014 році. Цитування російських претензій поруч із українськими є несправедливими щодо українців. Те, що говорили російські речники, майже завжди було неправдою, на противагу тому, що сказане українськими речниками, здебільшого було достовірним. Зіставлення свідчить про хибну рівність. Якщо вам треба процитувати російського речника (наприклад, Дмитра Пєскова), то варто зазначити, що ця конкретна персона брехала про всі аспекти цієї війни. Це не образа, а контекст. Читачі, які зіткнуться з історією десь посередині, повинні знати передісторію. Якщо цитується російська пропаганда для зовнішнього споживання, то має цитуватися і пропаганда для внутрішнього споживання. Їхні пропагандисти довго стверджували, що українські греблі потрібно підірвати. Російський парламентарій сприймає як факт, що Росія підірвала дамбу, і радіє. Подивіться @JuliaDavisNews

6. . Коли історія починається з двосторонності, читачам пояснюють, що об’єкт у фізичному світі (наприклад, гребля) є лише елементом оповіді. Їх скеровують не на той жанр (літературу) саме в той момент, коли потрібен аналіз. Це робить їхньому розумінню погану послугу.

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7. Дамби – об’єкти. Як їх можна знищити – тема для експертів. Перевагою цієї історії від NYT (https://www.nytimes.com/.../ukraine-kakhovka-dam-russia...) є те, що греблі розглядаються як фізичні обʼєкти, а не елементи художного твору. Тоді стає зрозуміло, що дамбу, найбільш ймовірно, зруйнував вибух зсередини.

8. Росія контролювала саме ту частину дамби, коли вона вибухнула. Це елементарна частина контексту. І цей факт є важливішим, ніж те, що хтось там каже. Коли розслідується вбивство, детективи думають про засоби. Росія мала засоби. Україна – ні.

9. Ця історія починається не в той момент, коли вибухає дамба. Протягом останніх п’ятнадцяти місяців Росія вбивала українських мирних жителів і руйнувала українську цивільну інфраструктуру, тоді як Україна намагалася захистити своїх людей і структури, які забезпечуєть її життєдіяльність.

10. Загальна картина включає військову історію. Армії, що атакують, не підривають дамби, щоб перекрити собі шлях просування. Армії, які відступають, підривають дамби, щоб сповільнити просування іншої сторони. Україна наступала, а Росія відступала.

11/10 Об’єктивність не означає розглядати подію як підкидання монети між двома публічними заявами. Потрібно думати про об’єкти та сценарії, які потрібні читачам для розуміння в умовах невизначеності.

Переклад Юлія Морозова.