Подразделения бригад, в которых служат Барна и Соляр, получили дроны от Порошенко. Фото

Подразделения двух бригад, где воюют народные депутаты восьмого созыва – Степан Барна и Владимир Соляр, получили очередную партию дронов. Речь идет об ударных дронах-бомберах, а также "Молнии".

Видео дня

Об этом рассказал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, после встречи с воинами.

"Когда спрашивают, кто для меня пример настоящего управленца, то сразу приходят на ум мои друзья – Степан Барна и Владимир Соляр. Сегодня они приехали в наш прозрачный офис вместе со своими боевыми побратимами. С началом полномасштабного вторжения ребята заменили деловые костюмы и униформу и защищают страну в составе Вооруженных Сил", – рассказал политик.

Он отметил, что в то время, когда в кулуарах Верховной Рады "слышны жалобы на переутомление, ребята говорят коротко: свободного времени для усталости у них нет".

"Мы же всегда готовы подставить плечо и помочь. Поэтому сегодня подготовили для 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 101-й отдельной бригады территориальной обороны, в которых служат Степан и Владимир, ударные дроны-бомберы, а также "Молнии", – рассказал Порошенко.

Порошенко добавил, что они вместе с женой Марией "за свой счет уже закупили для войска уже 70 000 ударных дронов различных модификаций: от простых FPVшек до бомберов и "самолетиков".

"Если хотя бы 50% боевых вылетов наших дронов были успешными, то это означает около 35 000 пораженных целей. Такое количество военных равно 6-7 уничтоженным вражеским бригадам", – объяснил политик.

Он подчеркнул, что "пока враг не оставил свои планы уничтожить нас, мы не имеем права на усталость".