Подготовка встречи на уровне лидеров: Зеленский рассказал, когда и где могут состояться следующие переговоры

Владимир Зеленский озвучил место и дату нового раунда мирных переговоров Украины, США и России. На этот раз встреча пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в Абу-Даби в начале марта.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения 26 февраля. При этом он отметил, что пока нет признаков того, что РФ готова к миру.

Что сказал Зеленский о новом раунде переговоров

Президент отметил, что уже несколько раз за день говорил с Рустемом Умеровым, Давидом Арахамией и с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам сегодняшних их встреч.

"Уже больше готовности к следующему трехстороннему формату. Скорее всего – встреча следующая будет в Эмиратах, будет именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта. Надо финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров", – сказал глава государства.

Именно такой формат, по словам Зеленского, может многое решить.

"В конце концов, лидеры решают ключевые вопросы, и когда речь идет о России, о таком персоналистском режиме, то это значительно больше, чем в других странах. Войну надо завершать – это наша позиция, это позиция Украины, это позиция всех наших партнеров", – пояснил Зеленский.

В то же время президент отметил, что все сейчас видят – готовности России к миру нет, и никаких признаков того, что Путин останавливает свою машину войны также пока нет.

"Наоборот, он готовится дальше воевать, и мир должен быть готовым давить на Россию, чтобы это изменилось. Рецепт всем в мире понятен. Войну Россия будет останавливать даже сама, по собственному желанию, когда мир окончательно остановит российскую нефть, другие российские энергоресурсы и российские банки. Это абсолютно реально",– подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, санкции, наложенные на РФ, должны сработать на настоящий длительный мир.

"Конечно, и с Америкой, и с Европой мы обсуждаем каждый из форматов давления, форматов дипломатии, которые могут действительно сработать. Очень важно, чтобы партнеры и в дальнейшем оставались достаточно решительными. Я предоставил сегодня команде следующие директивы – то, чего мы должны достичь", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, США нашли рычаг давления на Россию – замедлили продажу международных активов российской нефтяной компании Lukoil, чтобы усилить позиции в переговорах о мире в Украине. Решение приняли на фоне консультаций между представителями США, России и Украины, которые продолжаются в последние недели в Женеве, Абу-Даби и Майами.

