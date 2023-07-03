Альфа-самец прайда, пахан, Цапок всея Руси — это очень сложные профессии, по-своему трагические, обрекающие на бесконечное одиночество.

Видео дня

Власть любого диктатора, даже самого жестокого, никогда не бывает абсолютной. Она всегда конвенциональна, то есть остается условным соглашением его окружения: нескольких десятков высших гражданских, полицейских, медийных, военных чиновников. Причины, по которым нотабли подчиняются вождю племени, различаются в разных культурах: традиция, животный страх, корыстный интерес, харизма вождя, религиозный фанатизм или комбинация нескольких перечисленных.

Революции, перевороты, мятежи происходят, когда критическая масса этих ключевых персонажей утрачивает мотивы подчинения и у самых решительных рука тянется — у кого к табакерке, у кого к кувалде.

Власть диктатора на самом деле намного более хрупкая, чем власть избранного лидера в устойчивой демократии.

Тот же товарищ Сталин последние лет двадцать пять своей жизни каждый раз, просыпаясь, возвращался из краткого забытья к решению одной и той же дилеммы дня — Кремль или морг. Поэтому он и перетряхивал перманентно своих соратников, пока не оказался беспомощно лежащим в луже собственной мочи на полу своей аскетической резиденции в Кунцево. "Вы же видите, что товарищ Сталин спит. Положите его на кушетку".

Достаточно оставшегося безнаказанным неподчинения одного из нотаблей, чтобы рухнула вся казавшаяся незыблемой структура власти. В страшное для Путина утро 24 июня после его грозной речи, заклеймившей изменников, его приказам не подчинились очень многие, и он трусливо сбежал из Москвы. Другие акторы заключили "компромисс", в результате которого товарищ Путин еще не на кушетке, но от него разит мочой пережитого им страха.

Это немедленно поняли сверхосторожные американцы, чья разведка рутинно слушает разговоры в бункере. Человек, который не смог убить Пригожина, тем более не сможет отдать приказ о ядерном ударе. Такой приказ просто никто не выполнит.

Байден заговорил об ABSOLUTE ослаблении власти Путин. Форсируются, наконец, решения о передаче Украине ракет ATACMS и кассетных боеприпасов.

Новую ситуацию прекрасно прочли в Украине. Залужный настоятельно требует от союзников немедленной поставки давно обещанных F16, а Зеленский откровенно послал на хрен так не вовремя явившего в Киев с "переговорной миссией" суперполезного буржуазного идиота Бернса. (Нежные отношения Директора ЦРУ и его кремлевского куратора генерала ГРУ Тренина настоящий римейк знаменитого киношедевра "Мадам Баттерфляй".)

Итак, мятеж окончился удачей. Он кардинально ослабил личную власть Путина внутри его мафиозного государства и, как следствие, обнулил шансы разыскиваемого МУС преступника на "почетную ничью" в развязанной им мировой войне. За этой ничьей и ездили Бернс в Киев, а Салливан в Копенгагене убеждал мир, что "Путин лучше, чем хаос".

Осталось ответить на два дополнительных вопроса. Кто, собственно, были мятежники и каковы их дальнейшие планы. На первый мне ответить очень легко. Я давно идентифицировал их как Партию Почетной Капитуляции, противостоящую путинской Партии Почетной Ничьей.

ППК-шники такие же негодяи и военные преступники, как ППН-шники. Полтора года назад все они были одной партией "Киев за 3 дня! НАТО — собирайте манатки и убирайтесь вон на линию Батыя-Джугашвили!". И сегодня все они вместе с Путиным с облегчением приняли бы почетную ничью. Но ППК-шники понимают, что Украина и проукраинское крыло американской администрации им этой ничьей никогда не подарит.

Да насрать им уже самим и на "Русский мир", и на "линию Батыя-Джугашвили", и тем более на "счастливого дедушку". Сохранить власть и громадную собственность в терпящей поражение стране — вот единственная задача, которая их сегодня всецело поглощает. Неуправляемое поражение, обвал фронта — это десятки тысяч статистически выживших вооруженных мобиков, врывающихся в их уютные "рублевки". 1917 par excellence!!

Мятеж и предварившая его яркая публицистика харизматичного Пригожина — эффективно реализуемая многоходовая ИПСО, ставившая своей целью подготовить население РФ к неизбежному поражению в войне (возвращение к границам 1991 года). "Человек из народа" — Пригожин — исключительно удачный выбор для фронтмена этой операции, но осуществляет ее коллектив очень влиятельных людей из очень солидных ведомств, обладающих уж никак не меньшими, чем у Пригожина, силовыми, финансовыми и информационными ресурсами.

Пригожину доверено сыграть важнейшую роль во всей этой операции. 30 миллионов российских военнообязанных с облегчением и с чувством глубокого удовлетворения встретят первый декрет новой власти — отмену путинского указа о мобилизации и навсегда останутся ее (новой власти) горячими сторонниками. С ними нет проблем. Но примерно 10–15% населения (результаты недавнего опроса ФСО) — это убежденные Z-патриоты, настоящие долбанутые русские фашисты. Как им продать идею неизбежного поражения? Вот тут-то и незаменим Пригожин. Все это полууголовное Z-быдло видит в нем своего, с восторгом принимает антиэлитный поток сознания бандита-миллиардера, жадно хавает его "настоящую правду". И эта Правда тактично и бережно подводит их к идее капитуляции.

Удачную метафору предложила, на мой взгляд, Юлия Латынина: "Во всей этой истории надо следить за руками фокусника, который вынимает зайца из шляпы, а не за его ассистенткой. Роль ассистентки, за которой следили все, сыграл Пригожин".

Сыграл блестяще. Как героя провожал Ростов! Как романтических персонажей воспринимают вагнеровцев выпускники столичных школ! Неужели все эти люди мечтают стать участниками мясных атак?! Ни в коем случае!

Пригожин завоевал их сердца точно просчитанными яростными обличениями ограбивших страну олигархов и генералов, развязавших под лживыми предлогами безмозглую педерастическую братоубийственную войну, и... обещанием публично повесить на Красной площади лихоимцев и предателей.

Ассистентка, раскланиваясь, ушла за кулисы. Фокусник должен эффектно завершить свое представление.