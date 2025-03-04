Поддержка Украины и справедливый мир: в Офисе президента состоялась встреча с послом Японии

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Масаши Накагоме.

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Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Собеседники обсудили конкретные шаги по усилению сотрудничества для достижения всеобъемлющего, продолжительного и справедливого мира.

"Восстановление справедливости для Украины является необходимым элементом установления мира. Мир, который не является справедливым, не может быть всеобъемлющим, не может быть длительным и не может быть миром", – сказала Ирина Мудра.

Посол Японии отметил непреклонную поддержку Украины и подтвердил, что его страна продолжит работу по созданию международного компенсационного механизма.

Ирина Мудра и Масаши Накагоме также обсудили приоритетные вопросы работы с замороженными российскими активами и определили шаги по продолжению сотрудничества.