Как показывают самые последние опросы в США, поддерживают помощь Украине только американские демократы, республиканцы же считают в своём большинстве, что уже достаточно, как и американцы в целом, если тоже говорить о большинстве.

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То есть поддержка нас демократами уже меньше, чем республиканское сопротивление этой поддержке. В результате перевешивать, хоть и не очень сильно, стало уже именно противодействие помощи Украине. Это — электорат, а в США к нему прислушиваются очень чутко. Вот и перенаправляются самолёты не к нам, а в Аргентину, другая же военная помощь частично уходит на Тайвань из запланированной Украине. Президент — хоть и демократ, но к народу чуток, ибо в этом смысле он демократ уже вдвойне.

Но — как бы там ни было, а Украина всё равно должна быть в этой ситуации в целом за демократов, хотя и у республиканцев есть очень полезные нам неорейганисты, но не они составляют электоральное большинство в этой странной сегодня партии, политически изнасилованной Трампом.

Трамп в тюрьме — одна из главных геополитических надежд Украины. Трамп-президент — единственная надежда мордора. Как всегда, многое решается именно в Главной стране мира. Будет Байден (какой ни есть) — будет и Цивилизация. И Украина как её часть. Будет Трамп — не будет ни НАТО, ни Цивилизации, а Украине тогда будет гораздо сложнее.

Расклад становится всё более простым.