'Поддерживает нас с начала российского вторжения': Зеленский поздравил президента Португалии Сегуру с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Португалии Антониу Жозе Сегурой. Украинский лидер поздравил его с победой на выборах и пожелал успехов на новой должности.

Видео дня

О разговоре сообщил официальный веб-сайт президента Украины. Разговор состоялся после объявления результатов выборов в Португалии. Зеленский также поблагодарил страну за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России.

В заметке Владимир Зеленский отметил, что лично поздравил нового главу португальского государства и выразил благодарность за поддержку Украины.

"Я лично поздравил Президента Португалии Антониу Жозе Сегуру с победой на выборах и пожелал успехов. Португалия очень поддерживает нас с самого начала полномасштабного российского вторжения", – написал он. Президент также поблагодарил за заверения, что оборонная, финансовая, гуманитарная и политическая помощь Украине продолжится.

Разговор лидеров

Во время разговора стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Португалией. Зеленский отдельно отметил участие португальской стороны в программе PURL и выразил надежду на дополнительные взносы.

Президент Украины поблагодарил за поддержку со стороны Лиссабона с начала полномасштабной войны. По его словам, важно, что Португалия подтвердила готовность и в дальнейшем оказывать помощь в различных сферах – от обороны до гуманитарных проектов.

Также во время разговора подняли вопрос будущего сотрудничества в сфере восстановления Украины. Речь шла о возможном участии португальского бизнеса в восстановлении и экономических проектах.

Обсуждены направления сотрудничества

Лидеры отдельно остановились на теме совместного производства вооружения. По словам Зеленского, стороны рассмотрели возможность развития партнерских проектов в этой сфере.

Кроме того, обсуждали путь Украины к членству в Европейском Союзе. Президент Украины поблагодарил за четкую позицию Португалии по поддержке европейского будущего Украины.

"Обсудили возможность совместного производства оружия, участие португальского бизнеса в восстановлении Украины и наш путь к членству в Европейском Союзе. Спасибо за четкую позицию относительно нашего европейского будущего", – отметил Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!