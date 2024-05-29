Трамп прав, когда говорит, что при его президентстве эта война бы никогда не началась. Ибо главная сила путина это слабость Байдена.

Только полтора человека в Соединённых Штатах мешают Украине применить американское оружие на территории рф — это Байден и Салливан. Остальные — либо не против такого применения, либо ни на что не влияют.

90 тысяч орков, которые в любой момент могут напасть на Харьков, расположены вместе с соответствующим оружием настолько концентрированно возле границы, что их можно уничтожить почти мгновенно. Но президент США не разрешает.

Многоуважаемый Андрей Андреевич Пионтковский, который, кстати, на пару лет старше Байдена, говорит, что американского президента по данному вопросу не стоит слушать, — опираясь при этом на позицию и Блинкена, и очень влиятельных конгрессменов.

Впрочем, тогда есть риск остаться надолго без американской поддержки, в том числе — без американского оружия.

Согласно старому еврейскому анекдоту, когда муж застал жену в постели с другим, она не растерялась: Ой, Хаим, я такая затурканная!

Это была бы лучшая роль Зеленского. Ой, Байден…