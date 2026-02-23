Под управлением Совета мира Трампа: на переговорах в Женеве рассматривали создание 40 км экономической зоны – медиа

На переговорах в Женеве о прекращении войны в Украине обсуждали создание 40-километровой свободной экономической зоны под возможным управлением Совета мира, инициированной президентом США Дональдом Трампом. Этот шаг стал частью третьего раунда переговоров с участием России и США и имел целью найти новые пути деэскалации конфликта.

Видео дня

Об этом сообщают украинские медиа. Детали переговоров пока не разглашаются, однако источники сообщают о нескольких вариантах разведения сил и организации безопасного буферного пространства.

По данным собеседников медиа в европейских политических кругах, во время встречи лидеры обсуждали синхронный отвод войск на Донбассе на 40 километров от линии фронта. Одновременно обсуждалась идея создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на буферной территории, управление которой мог бы осуществлять Совет мира Дональда Трампа.

"Точных деталей и нюансов переговоров ни одна из сторон не разглашает. Однако по данным УП, на последней встрече в Женеве обсуждали возможность разведения сил и создание на буферной территории СЭЗ", – говорится в материале.

Эксперты отмечают, что хотя реализация такого сценария пока сложна для воображения, сам подход напоминает американские модели урегулирования конфликтов, которые уже применялись в Азербайджане и Армении, а также в израильско-палестинском процессе.

В то же время пока неизвестно, какие конкретные механизмы контроля и управления сможет внедрить Совет мира Трампа в случае реализации проекта.

Переговоры в Женеве

18 февраля в швейцарской Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Он не стал дипломатическим прорывом.

Перенос площадки из Абу-Даби в Европу, несмотря на предыдущие заявления Москвы о "нежелательности" Швейцарии, не означает изменения позиции Кремля. Это скорее является тактическим маневром, чтобы не ссориться с Дональдом Трампом.

Возвращение в состав российской делегации Владимира Мединского, известного ультимативной риторикой еще с переговоров в Стамбуле, лишь подтвердило, что Москва не ищет компромисса, она тестирует границы давления.

Переговорный процесс длился непросто, но "был важным". Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов добавил, что стороны работают над новой встречей.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский принял у себя украинскую переговорную группу, заслушал доклад и подытожил переговоры в Женеве. Он отметил, что приоритеты для украинской переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате уже определены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!