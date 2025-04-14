"Почти все деньги россияне забирали себе": пленные китайцы рассказали о "зарплате" и поборах в армии РФ. Фото и видео

Китайские граждане Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо, участвовавшие в войне против Украины в составе армии РФ и попавшие в плен, рассказали, как "платили" за службу на стороне оккупантов. Несмотря на обещанное денежное вознаграждение, большинство средств у них отобрали.

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Об этом они рассказали на пресс-конференции в понедельник, 14 апреля. Каждому из них выдали банковскую карту, куда приходили 200 тысяч рублей (около 100 тысяч гривен). Однако пользоваться этими деньгами они не могли – карты и телефоны с банковскими приложениями периодически забирали якобы для "затрат на топливо" или "зарядные устройства".

Чжан Ренбо, подписавший контракт с армией РФ, рассказал, что все документы были на русском языке, а общались жестами и знаками. Сначала им обещали одну сумму, но по факту получали другую.

"Нам обещали от 80 до 260 тыс. рублей [от 40 тыс. грн до 130 тыс. грн]. Я получил карту, где было 200 тыс. рублей. Но периодически россияне забирали телефон, где было банковское приложение. Со счета тратили россияне средства по собственным потребностям. Мы практически не могли пользоваться. Мы практически не могли пользоваться".

Как сообщал OBOZ.UA, что в начале апреля 2025 года Силы обороны Украины в Донецкой области захватили в плен двух китайских военных. У них были документы, свидетельствовавшие о гражданстве Китая. До этого украинские защитники вступили в бой в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка с шестью военными КНР, но выжили только двое.

В то же время в китайском министерстве иностранных дел заверили, что Пекин не отправлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины. Однако один из китайцев, попавший в плен, является жителем провинции Хэйлунцзян на севере КНР. Он заплатил посреднику 300 тысяч. руб. (140 тыс. грн), чтобы получить возможность попасть на войну.

Впоследствии президент Владимир Зеленский обнародовал видео допроса военнопленных, в том числе граждан Китая, воевавших на стороне России. По его словам, это не частные случаи, а системная работа российских спецслужб, вербующих иностранцев, в частности в юрисдикции Китая.

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