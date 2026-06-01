Почти 40% первичной переработки нефти в России выведены из строя, – Зеленский

Силы обороны Украины проводят результативные операции по поражению нефтяной инфраструктуры противника на российской территории. По состоянию на май уровень первичной переработки нефти в РФ сократился примерно на 40%.

О результатах наших "дальнобойных санкций" сообщил президент Владимир Зеленский. Его вечернее обращение к украинцам в понедельник, 1 июня, было опубликовано на YouTube-канале ОП.

Экономика государства-агрессора "едет в стену реального кризиса"

Защитники Украины шаг за шагом выполняют план "дальнобойных санкций". За пять месяцев 2026 года воины смогли поразить 15 российских НПЗ.

"Это существенно. Уже есть российские запреты на экспорт с их территории авиационного топлива, также бензина, рассматривают запрет на экспорт дизеля. Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это – значительная история, значительная потеря. Почти 40% первичной переработки нефти в России по состоянию на май выведены из строя", – рассказал Зеленский.

Он сказал, что "Россия въедет в эту стену реального кризиса благодаря своей глупости". Агрессор мог бы завершить войну, но продолжает терроризировать Украину.

Как отметил президент, Киев уже предложил форматы действенных переговоров, обеспечения безопасности и достойного мира. Наша страна готова к дипломатии, и "единственный, от кого требуется решение", – это кремлевский диктатор Владимир Путин. Но он даже не получает всей статистики "относительно того, что реально происходит".

"Мы будем реальность делать еще более очевидной", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров, которые применяют к россиянам новые санкции и шаги давления. "Есть новое задержание российского танкера – спасибо Франции. Важно, чтобы Европа сделала сильный шаг и модернизировала свое законодательство таким образом, чтобы можно было такие танкеры и останавливать, и конфисковывать. Нефть, которую Россия так хочет использовать, чтобы финансировать войну, должна финансировать защиту от агрессии. Это реально сделать", – уверен политик.

Украинским разведчикам известно, что Москва ищет обходные пути, чтобы пройти через экономическую блокаду.

"Через японские компании, через некоторые европейские компании, и также, к сожалению, американские. Центральная Азия тоже довольно много внимания занимает в российских расчетах. Знаем, как этому противодействовать", – сказал президент.

