Руководство страны-агрессора России пытается найти новые способы смягчения последствий украинских дальнобойных ударов. В связи с этим региональным чиновникам приказали создать новую государственную структуру для координации деятельности ПВО.

Речь идет, в частности, о создании новых подразделений ПВО за региональные средства. Об этом сообщает Институт изучения войны.

В РФ серьезные проблемы с ПВО

Накануне диктатор России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать укреплять противовоздушную оборону. На следующий день после этого заявления губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о создании нового "Министерства по защите объектов Нижегородской области". Чиновник заявил, что министерство станет центром координации вклада области в более широкие возможности ПВО России и обеспечение безопасности области во время войны.

Местный губернатор добавил, что новое ведомство будет оказывать поддержку министерству обороны России и защищать основные цели украинских ударов. Новое министерство возглавит заместитель премьер-министра региона Владимир Тужилин.

Кремль переложил ответственность на регионы

Указ губернатора представляет собой первое новое областное "министерство", ответственное за противовоздушную оборону, и, вероятно,отражает официальные усилия по поиску новых способов борьбы с растущей угрозой со стороны украинских беспилотников.

В апреле 2026 года Ленинградская область также объявила о реформах в ответ на удары Украины, включая набор личного состава для нужд противовоздушной обороны вблизи критически важной инфраструктуры и предоставление региональной материально-технической и тактической помощи российским противовоздушным силам

Недавно, 28 мая, российский источник, близкий к ситуации в РФ, заявил, что федеральное правительство все чаще перекладывает бремя финансирования противовоздушной обороны на региональные органы власти, и новые областные реформы, касающиеся противовоздушной обороны, соответствуют этой региональной направленности. Вопросы командования и управления, а также административного контроля над любыми нижегородскими подразделениями, которые могут быть сформированы в рамках нового министерства, остаются неясными.

Напомним, в апреле 2026 года в Украине начали работать первые элементы частной системы противовоздушной обороны, созданной на основе дистанционно управляемых пулеметов. Новое решение уже применяется для защиты критической инфраструктуры и доступно для заказа бизнесом.

