Через западную прессу нам пытаются продать идею, что Залужного хотят уволить не из-за политической ревности, а из-за разногласий в подходе к мобилизации.

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Идея в том, что Залужный хочет 500 тысяч человек, а президент говорит, что это слишком много.

Но я не понимаю, в чем здесь проблема.

Далее текст на языке оригинала.

По-перше, ми ніколи не чули від самого Залужного, що йому потрібно 500 тисяч людей. Ніколи.

Але навіть якщо так. То що? Залужний у цій моделі виконавець. Політики – розпорядники ресурсів. Виконавці завжди вимагають ресурсів на повну. Проте їх бажання ніхто ніколи не задовільняє. Це ж як в бізнесі.

Як це працює? Виконавець каже, скільки йому ресурсів потрібно. Розпорядники ресурсів ніколи не задовільняють ці запити. Чи мова йде про людей, чи про гроші, чи про час. Вони лишень кажуть, що по ресурсам є обмеження. І працювати треба в рамках цих обмежень. А далі вже виконавець приймає рішення, буде він працювати в рамках цих обмежень чи ні. І якщо він не може забезпечити результат, то відмовляється від проекту. Звільняється. І йде.

Або працює на результат.

У статті Залужного на CNN видно, що він приймає цю обмеженість ресурсів. І каже, що знає як в таких умовах досягти результату. То ж виконавець приймає умови задачі, які йому встановлює розпорядник ресурсів.

Наявність різних поглядів на рішення будь-яких задач у дорослому світі - це ок. Дуже дивно, коли люди з тобою у всьому згідні і бачать лишень твої успіхі і у всьому з тобою погоджуються. В такому разі якраз і треба ставити питання про їх мотивацію. Конфлікти це добре. Особливо якщо вони не переходять на персоналії. І в сучасному світі, в світі компаній і корпорацій, безліч дорослих людей працюють один з одним, не маючи причому симпатій один до одного. Бо є задача. Є робота. А емоції можна залишити для свого приватного життя.

Тому мобілізація не може бути причиною звільнення Залужного. Приводом – так, але не причиною. І звільнення людини, яка має найвищий рівень довіри в суспільстві і армії під час війни через персональні симпатії є не розумним рішенням, яке породжує занадто багато ризиків. Кучма свого часу звільняв міністрів "за створення власного політичного іміджу", але тоді не було війни і на кону не стояло так багато.

Коли на кону майбутнє країні не варто думати про політичні амбіції. Бо це як з ковбасою і свободою. Бо якщо обрати політичні амбіції, може статися, що не буде ані країни, ані політичного майбутнього. А цього б нам всім дуже не хотілося.