Почему Зеленский не поехал с визитом в Израиль: посол прояснил ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский ранее планировал посетить Израиль. Была назначена предварительная дата, но по инициативе украинской стороны визит был отложен.

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Об этом заявил посол Израиля в нашей стране Михаэль Бродский. В интервью "РБК-Украина" он отметил, что когда 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили масштабное нападение, глава Украинского государства обратился к мировым лидерам и призвал их приехать в Израиль, поддержать людей.

Позиция Киева "однозначно была замечена" в Иерусалиме, заверил Бродский.

"Украина, я говорил это во многих интервью, – одна из наиболее произраильских стран в Европе. Причем мы чувствуем это на всех уровнях, и что особенно важно, мы чувствуем это в плане общественного мнения Украины, которое однозначно на стороне Израиля. И мы ценим призыв президента, который был сделан сразу же после 7 октября, к мировым лидерам приехать в Израиль, проявить солидарность.

К сожалению, сам президент не приехал до сих пор в Израиль. Мы надеемся, что этот визит все-таки состоится. Мы будем рады видеть президента Зеленского в Израиле в любой момент", – сказал посол.

Новой даты, когда визит президента Украины в Израиль может состояться, пока что нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны заявил, что Российская Федерация продолжает координацию и военное сотрудничество с Ираном перед его ответным ударом по Израилю. Кремль беспокоится за собственные интересы в регионе, а также пытается повлиять на Запад для уменьшения помощи Украине.

– В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин якобы попросил Иран отреагировать на убийство предводителя ХАМАСа Исмаила Хании более сдержанно.

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