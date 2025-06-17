1. С высокой долей вероятности его предупредили о массированной атаке россиян на Киев. Россияне или американская разведка не так важно.

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2. Последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Трампа, чтобы он наконец жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным. А на саммите Большой семерки, сразу после обстрела россиян - тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, а потому он решил уехать.

3. К сожалению, у нас нет другой стратегии чем совместно с европейцами и частью республиканцев давить и дальше на Трампа. Не ссориться, а именно давить. Я несколько месяцев говорю одну вещь: главное давление, которое воспримет Трамп - рейтинг республиканцев. 3.11.2026 состоятся выборы в конгресс и обновится треть сената. Одна из главных причин падения рейтинга Трампа - мягкое отношение к Путину. Именно поэтому сверхважно сейчас работать с вменяемой частью республиканцев. Но при этом ни в коем случае не стать снова частью избирательной битвы между демократами и республиканцами.

Версия об "украинской" причине отъезда Трампа из Канады подтверждает также отсутствие каких-то весомых решений по Ирану.