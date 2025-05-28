Ми вже почали звикати до того, що в США відбуваються події, можливість яких навіть ніколи ніхто не обговорював. З того дня як Дональд Трамп знову повернувся у Білий дім, людство втратило спокій.

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Ще перед виборами президента США, ми обговорюючи можливі наслідки приходу до влади Дональда Трампа, зважували, аналізували. Але, Дональд Трамп перевершив усі наші сподівання. Ми справедливо прогнозували, що навряд чи Трамп продовжить політику Джо Байдена по підтримці України, так воно і сталося, але те що він стане слухняним партнером нашого ворога і міжнародного злочинця путіна, у це не вірилося.

Ми розуміли, що Сполучені Штати - демократична країна і що президент США не зможе ігнорувати волю виборців, які в переважній більшості значно підтримують надання Україні допомоги і кількість виборців, які підтримують Україну після початку президентства Трампа, навіть зросла, але виходить так, що ми помилялись, поки що Трамп дослуховується лише до путіна.

Важко зрозуміти причини, які зробили Трампа таким палким прихильником путіна. Складається враження, що путін навіть дозволяє собі недостойну поведінку по відношенню до президента США, або навіть відверто публічно принижує Трампа. Заради путіна, Трамп навіть готовий пожертвувати найбільш прихильними до США соратниками з Європи. Трамп, в догоду путіну руйнує світовий порядок для того, щоб вже разом з путіним побудувати нову архітектуру у світі.

Виходить так, що України в планах Трампа немає. Він впевнений, що путін переможе Україну, а тому навіщо їй допомогати. Трамп живе в полоні російських пропагандистських штампів, він дуже часто повторює ті ж кремлівські меседжі, які лунають на путінському телебаченні.

Нещодавно держсекретар Марко Рубіо, відбиваючись від настирних питань сенаторів на засіданні сенатського комітету, щодо не надання України належної допомоги і надмірну прихильність адміністрації Трампа до путіна, сказав, що у відносинах з Росією, США віддають пріорітет мирним переговорам. Саме мирні переговори, на його думку, дозволили уникнути ядерної війни під час Карибського конфлікту.

Може путін так залякав Трампа, що він втратив можливість об’єктивно оцінювати політику путіна і його пропозиції про перемир’я у війні, які путін не просто ігнорує, а своєю зневагою до них, принижує президента Трампа.

А може проблема зовсім у іншому.

Можливо путін запропонував Трампу настільки вигідні бізнесові проекти між ним і Трампом, що він не може від них відмовиться. А для того щоб їх реалізувати - Трампу потрібний мир в Україні. На яких умовах буде цей мир, його не цікавить - головне щоб був мир і він міг розпочати бізнес з путіним.

Україна не змогла запропонувати Трампу такий бізнес-проект, який би перевершив все, що йому пропонує путін. І це зрозуміло - путін правитель росії і він одноособово приймає будь-які рішення. Всі інші державні органи лише виконують його волю. А Україна демократична держава, президент якої не може розпоряджатися тим, що належить народу.

Не можна виключати того, що Трамп втратив прихильність до України, саме через те, що Україна не вразила його таким подарунком, який би відкрив шлях Зеленському до серця Трампа.

Подарунки президентам США вручались і раніше іноземними гостями, наприклад у 2003 року Нестор Кіршнер, президент Аргентини, на знак доброго відношення вручив Джорджу Бушу… 135 кілограмів м'яса ягняти!

Але, подарунок який зробила сім’я еміра Катару і подарувала йому літак Боїнг 747-8, який раніше був у власності еміра Катару за 400 мільйонів доларів, вразив багатьох у світі і безумовно американських конгресменів. Посилаючись на статтю Конституції про винагороди, як пише Politico, деякі ключові демократи в неділю накинулися на звіт про цей подарунок, звинувативши Трампа та його адміністрацію в корупції та хабарництві.

"Ніщо так не говорить "Америка понад усе", як Air Force One, який вам представив Катар", – написав лідер меншості в Сенаті Чак Шумер у дописі на X.

"Це не просто хабарництво, це преміальний іноземний вплив із додатковим простором для ніг". Сенатор Адам Шифф (демократ від Каліфорнії), який часто стає об’єктом гніву президента, звинуватив Трампа в порушенні цього пункту (у статті 1 Конституції), який забороняє будь-яким федеральним урядовцям приймати будь-які "подарунки, винагороду, посаду чи титул будь-якого роду від будь-якого короля, принца чи іноземної держави" без схвалення Конгресу."Здається цілком очевидним, що "повітряний палац" вартістю 400 мільйонів доларів від іноземного еміра відповідає вимогам", – написав він на X. "Корупція є безсоромною."

Усі пам’ятають ганебну поведінку Трампа у Овальному кабінеті, коли він приймав президента України Зеленського, може ця його поведінка була викликана саме цими обставинами.

Президент Південно Африканської Республіки, мабуть був обізнаний, тому встиг випередити події, під час його візиту до Білого дому.

Під час двосторонньої зустрічі в Білому домі президент Південної Африки Сиріл Рамафоса звернувся до Дональда Трампа зі словами: "Вибачте, у мене немає літака, щоб подарувати вам". Репліка прозвучала невдовзі після того, як стало відомо, що Катар подарував Трампу розкішний Boeing 747 вартістю близько $400 млн — для використання як новий борт №1."Шкода, що не привезли. Я б узяв", - відповів Трамп, викликавши сміх Рамафоси.

Це "жартівливе" зауваження прозвучало на тлі зростаючої критики на адресу президента США і Пентагону: у Конгресі запитують, чи не вважається такий подарунок хабарем і спробою вплинути на зовнішню політику США. Скандал посилився після того, як журналіст NBC Пітер Александер поставив Трампу питання про катарський літак, натякаючи, що це може бути хабар. Трамп розлютився, назвавши журналіста "ідіотом" і "некомпетентним" та звинуватив NBC у спробі відвернути увагу від "реальної трагедії" в ПАР і наказав вигнати журналіста з Білого дому.

Безумовно, це припущення, чому Трамп втратив прихильність до України, але на ці обставини варто звернути увагу.

Цікавим є матеріал Давида Ігнатіуса, який пише колонку про закордонні справи для The Washington Post під назвою: "Шлях Трампа до провалу в Україні", перш за все з точки зору позиції щодо путінської агресії проти України, яку займає американський аналітик, який при демократах був дуже наближений до Білого дому.

Автор, зокрема, зазначає: "Володимире, я казав тобі в січні, що якщо ти не припиниш війну в Україні, я запроваджу санкції. Ти мене проігнорував. Ти не поважаєш мене та моє президентство. ВЕЛИКА ПОМИЛКА!!!"

Президент Дональд Трамп може опублікувати подібне повідомлення завтра і почати рятувати свою невдалу мирну ініціативу в Україні. Він міг би запровадити санкції, якими погрожував місяцями, і продемонструвати російському президенту Володимиру Путіну, що він має намір припинити те, що він називає "кривавою банею". На жаль, якщо він цього не зробить, його найважливіша зовнішньополітична ініціатива, ймовірно, зазнає краху — через сильні поштовхи, які можуть переслідувати весь його термін.

Для Трампа настав критичний час щодо України. Після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок Трамп спробував оголосити про перемогу та передати мирні переговори Росії та Україні. Це все одно, що сказати Давиду та Голіафу, щоб вони були друзями, і рецепт для більшої смерті. Трамп не може звинуватити в цій дипломатичній катастрофі колишнього президента Джо Байдена. Це на ньому.

Огляд мирних зусиль Трампа в Україні виглядає як тривожна історія. Він чітко розуміє величезні страждання цієї війни, і він неодноразово обіцяв припинити її. Але його розрізнена дипломатія призвела до серії фальстартів. Він робить пропозиції, але не виконує їх. Він попереджає Путіна піти на компроміс, але нічого не робить, коли російський лідер відмовляється. Він тисне на Україну, жертву, а не на Росію, яка нападає.

У переговорній групі Трампа багато кухарів, але немає шеф-кухаря. Спеціальний посланник Стів Віткофф займається Росією; Україною керує спецпредставник Кейт Келлог; Держсекретар Марко Рубіо розмовляє зі своїми європейськими колегами, віце-президент Дж. Д. Венс критикує всіх. Але коли заплановані зустрічі, ніхто не впевнений, хто там буде або який порядок денний буде обговорюватися.

Команда чекає Трампа, чиї думки можуть розвернутися на 180 градусів за лічені дні. Сумна правда полягає в тому, що до миру в Україні сьогодні, мабуть, ще довше, ніж коли Трамп вступив на посаду в січні. Він почав із розумного плану, щоб європейські лідери взяли на себе відповідальність за озброєння України. І він попередив Путіна через кілька годин після його інавгурації: "Я думаю, що Росія буде у великій біді", якщо вона не укладе мир."

Далі автор аналізує безуспішні спроби Трампа вплинути на путіна щоб припинити війну в Україні, а потім завершує:

"Кульмінацією цього тривалого дипломатичного розчарування стала телефонна розмова Трампа з Путіним у понеділок. Після розмови Трамп зробив оптимістичний виступ, заявивши, що розпочав фазу прямих переговорів щодо припинення вогню (як вимагав Путін). "Умови для цього будуть обговорюватися між двома сторонами, як це можливо", — сказав він, хоча всього кілька днів тому він наполягав, що тільки він і Путін можуть зупинити війну. "Нехай процес почнеться!" — сурмив Трамп, наче він досяг прориву.

У заяві про Росію не було машини для бульбашок. Трамп "поділяв свою позицію щодо припинення бойових дій", холодно зазначив він. "Усунення першопричин цієї кризи — це те, що для нас найважливіше" — код для того, щоб Україна визнала російську гегемонію. За чотири місяці Росія не зрушила з місця. Певного роду переговори, без сумніву, відновляться. Росія подасть папір, а Україна, Європа і США дадуть відповідь. Але ракети продовжуватимуть падати на Київ, і кровопролиття, яке Трамп оскаржує, продовжуватиметься. Іноді дипломатична історія неоднозначна. Але результати українських переговорів кришталево очевидні.

Росія - агресор, відмовилася припинити війну, поки не отримає те, що хоче. І Трамп, при спробі миротворця, поки що дозволяв, щоб Путіну сходило це з рук. Якщо Трамп, нарешті, не виконає своїх погроз, він підніме руку на те, що може бути найруйнівнішим провалом його президентства".

Найближчі декілька днів можуть дати відповіді на багато питань, але вже зараз очевидним є факт серйозного невдоволення в Конгресі США політикою Трампа щодо замирення путіна.

Американські ЗМІ наповнені матеріалами про невдоволення політикою Трампа щодо війни в України і Європи. З кожним новим опитуванням рейтинг Трампа падає, що також свідчить про невдоволення американських виборців політикою Дональда Трампа, як внутрішньою, так і міжнародними справами.