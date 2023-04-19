Американской жадности и трусости маловато, чтобы США задерживали нам помощь только по этим причинам. Есть у них ещё обеспокоенность тем, что в случае распада россии можно потерять ядерный контроль, но имеется и ещё одна тема. Соединённые Штаты мысленно как бы говорят Европе: Если мордор будет слабый, против кого дружить будем?

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И зачем тогда, получается, нужно НАТО? То есть американцы боятся, что не смогут так сильно привязывать к себе союзников, если Украина "слишком победит".

Сложней тогда им будет и держать доллар: экономически-то он при таком напечатанном количестве не очень обеспечен.

Словом, побеждать врага Цивилизации Украине, конечно, надо, однако же не "чересчур". От монстра должно нечто остаться, загоняя Европу под Америку.

Такова логика циничных прагматиков. За которую платим жизнями. У Главной страны мира свои интересы.