Задолбало нытье, почему союзники защищают Израиль, но не защищают Украину.

Потому что там есть западные инвестиции. Инвестиции есть потому, что верховенство права и экономическая свобода. Несмотря на значительное социалистическое наследие. Потому что нет такой передряги с БЭБ, Татаровым, блокированием налоговых накладных и Национальной стратегией [сокращения] доходов.

Потому что Израиль и израильтяне четко сделали свой геополитический выбор и каждый израильтянин точно знает, что ждет его лично и его детей в случае поражения. И хотя много раз в израильской политике было "сойтись посредине" и "просто прекратить стрелять", но ни разу не было "какая разница". Холокост научил, иллюзий не осталось.

Голодомор и расстрелянное Возрождение не научили.

Потому что при всех политических спорах и любых лидерах (а там не ангелы, были и авторитарные замашки, и коррупция значительная) они строили государство и усиливали армию, включая огромные инвестиции в ее состоятельность. Потому что – смотри предыдущий пункт. Без иллюзий.

Жизнь не оставила этой нации права смотреть на мир инфантильными глазами ребенка, верящего в добрых взрослых и счастливого конца.

Как метко определил позавчера Александр Ябченко, взрослый видит мир таким, какой он есть, а ребенок – таким, как его хотелось бы видеть.