10 сентября состоялись дебаты Трампа и Харрис. По их итогам абсолютно все наблюдатели отдали победу Харрис. По-моему, преимущество Трампа увидели только я, да он сам. Надо мной люди смеялись, говорили, что я выдумываю, что отрицаю реальность и всякое такое.

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Я же отвечал, что у Трампа не было задачи понравиться всем избирателям. Для него было важно заработать симпатии очень узкой категории граждан, а именно - неопределившихся с выбором жителей сельских районов и небольших городов в колеблющихся штатах. Именно от их решения зависит судьба выборов. Мнение остальных людей изменить уже невозможно.

Так вот: те, кто говорил, что Камала победила, формально оказались правы: ее рейтинги по всей Америке пошли вверх. Но фактически прав оказался я, так как ее рейтинги в ключевых штатах либо не подросли, либо, напротив, упали. В важнейшей Пенсильвании их рейтинги, как и ранее, разделяют считанные доли процента.

А в Джорджии и Северной Каролине, по данным NYT/Sienna, ситуация для Харрис становится критической: там наметилась тенденция к снижению ее популярности.

Как так получилось? Ведь всем было очевидно, что Трамп на дебатах и правда выступил странновато: мямлил и периодически нес полную чушь (типа "иммигранты едят кошек и собак").

Думаю, причины две: Камала очень ловко уходила от ответов на острые вопросы, тогда как неопределившиеся избиратели очень ждали серьезного разговора и четких на эти вопросы ответов.

Вторая причина – заключительное слово Трампа было очень эффективным. Он тогда сказал что-то типа: "Вот Камала предлагает много прекрасных вещей, замечательных решений, выступает за все хорошее и против всего плохого. Но она находится в Белом доме уже три года! Так, может, потрудится ответить: где оно всё? Почему это все не реализовано?".

Любой тренер по риторике скажет вам, что зритель или слушатель, как правило, лучше всего запоминает то, что было сказано в самом конце выступления.

А на дебатах вопрос "где оно всё?" повис в воздухе, у Камалы не было возможности ответить на него – время вышло. Это и запомнилось (наряду с кошками и собаками, конечно).

К чему все это.

Тогда, после дебатов, в лагере демократов и их союзников царила эйфория: они были уверены, что Трамп разгромлен и повержен. Но реальность (и мы это видим по цифрам опросов), мягко говоря, сильно отличается от их картины мира.

Трамп обладает политическим талантом вытаскивать на выборы тех, кто в опросах не участвует и обычно голосовать не ходит. Эти люди дают плюс полтора-два процента к его показателям на любых выборах (если сравнивать с данными опросов). Поэтому меня лично вся эта ситуация настораживает и даже пугает все сильнее.

Из-за позитивного отношения Трампа к Путину и его позиции по Украине, я не хочу не то что его победы, а не хочу даже, чтобы результат был близким, и у кого-то появилась видимость такой победы.

Так что демократам сейчас нужно очень-очень постараться, чтобы не проиграть. После дебатов ситуация для них стала не лучше, а хуже.