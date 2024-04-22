Почему Джонсон изменил отношение к помощи Украине: СМИ узнали причины 'важнейшего решения в карьере' спикера

Принятие пакета военной помощи Украине почти на 61 млрд долларов стало для спикера Палаты представителей Майка Джонсона "одним из важнейших решений в его политической карьере". Политик голосовал против финансирования нашего государства, когда был рядовым членом Палаты представителей.

О причинах изменения его позиции рассказало издание CNN, ссылаясь на информированные источники. Отмечается, что получив кресло спикера, Джонсон начал слышать голоса республиканцев, в частности, бывшего государственного секретаря Дональда Трампа Майка Помпео, убеждавшего его в необходимости одобрить помощь Украине в ее борьбе против российского вторжения.

Кроме того, в марте президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру лично с просьбой о поддержке. Но незабываемое впечатление на него произвел ключевой брифинг разведки от директора ЦРУ Билла Бернса, который изобразил картину ужасной ситуации на поле боя в Украине и глобальных последствий бездействия США. Джонсон все больше убеждался, что судьба западной демократии лежит на его плечах, отметили в материале.

Еще один фактор, сильно повлиявший на политика, – его старший сын, недавно поступивший в Военно-морскую академию.

"Скажу прямо, я лучше пошлю пули в Украину, чем американских ребят. Мой сын начнет обучение в Военно-морской академии этой осенью. Для меня, как и для многих американских семей, это настоящее испытание", – сказал Джонсон журналистам.

Перед голосованием в Конгрессе политик разрывался в выборе спасти свою работу или действовать правильно, рассказал журналистам глава Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Перед публикацией законодательного текста спикер обратился к коллегам.

"Моя философия состоит в том, чтобы делать правильные вещи и пусть фишки падают куда угодно. Если бы я действовал из-за страха перед увольнением, я бы никогда не смог выполнять свою работу. Посмотрите, история судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время. Я могу принять эгоистическое решение и сделать что-то другое, но я делаю здесь то, что считаю правильным. Я считаю, что оказание помощи Украине сейчас критически важно", – подчеркнул Джонсон.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля конгрессмены из Палаты представителей США 316 голосами поддержали вынесение на рассмотрение документа о помощи Украине. Это не голосование за пакет, оно позволяет вынести этот законопроект на рассмотрение и голосование в нижней палате Конгресса США.

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