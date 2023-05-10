Побеседовали о смелости: Зеленский провел онлайн-встречу со студентами Альянса европейских университетов EUniWell. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии Europe Unity For Well-Being, инициированном Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко в рамках Альянса европейских университетов EUniWell. Он посвятил свое выступление смелости, отметив, что она важна во всех сферах жизни.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. По его словам, после Второй мировой войны простор свободы в Европе и почти повсюду в мире неуклонно расширялся, потому что смелости у людей становилось больше. Впрочем, как отметил глава государства, за свободу приходилось бороться, потому что существовали противники свободы и автократы, считавшие, что могут позволить себе не отдать людям то или иное право (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Были бы мы здесь сегодня, если бы 80 лет назад свободные народы мира не проявили достаточной смелости, чтобы уничтожить зло нацизма? Очевидно, если бы тогда возник дефицит смелости, сегодня нас бы здесь не было. Все вы можете взглянуть на путь, который прошли ваши страны в борьбе за свободу для людей, в борьбе за нашу Европу, которую мы знаем и ценим, и увидеть, что это путь именно смелости - конкретных смелых людей, которые строили наше сообщество свободных" народов", – отметил президент.

Гарант подчеркнул, что в наши дни мы не имеем права подвергаться иллюзии, что битва за свободу уже завершена и что смелость больше никогда не понадобится.

"Эта жестокая террористическая война, которую ведет Россия против Украины, – напоминание каждой нашей стране, каждому и каждой из вас лично, что смелость может быть нужна вам сегодня так же, как и в любое другое время смелость требовалась для защиты свободы и наших европейских ценностей", – акцентировал глава государства.

По словам Зеленского, личная смелость перерастает в смелость обществ, народов и государств и в результате – в смелость континента.

"Сейчас Европа именно такая – смелая. Принимает решение, поддерживает защиту свободы, давит на агрессора. Благодаря чему это происходит? Это смелость лидеров. И это смелость обычных людей, за которыми следуют лидеры", – отметил он.

Также президент выразил убеждение, что именно благодаря смелости, Украина и ее союзники победят в этой жестокой войне, которую развязала Россия, и преодолеют российскую идеологию ненависти к европейской свободе.

"Причем наша победа сейчас, когда российская агрессия затронула только Украину, сделает то, чего не удалось сделать в решающее десятилетие перед Второй мировой войной. Мы уничтожим тотальное зло при его корнях, когда оно еще не успело охватить агрессией другие народы Европы", – заметил глава государства.

В то же время, по его словам, даже после нашей победы нельзя терять смелость.

"Вы не должны терять смелости! Никто не знает того своего времени, когда, возможно, придется встать на защиту свободы. Никто не знает точно, какие угрозы свободе могут возникнуть через год, через пять лет. Если придется защищать свободу, пожалуйста, будьте уверены Пожалуйста, не сдавайте своих ценностей тем, кто стремится их уничтожить. Сражайтесь, чтобы пространство свободы ничего не теряло. Если бы так не делали до нас, сегодня нас здесь не было бы. Если так не будем делать мы, разве свобода сохранится после нас?", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский пожелал всем студентам найти ту область, в которой их смелость сможет дать больше свободы и возможностей всей Европе.

"Я искренне желаю вашему поколению передать вашим детям еще более свободную, более объединенную и еще более защищенную Европу, чем мы можем обеспечить сейчас и обязательно обеспечим", – сказал Зеленский.

Отвечая на вопросы студентов, Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцы в борьбе с Россией отстаивают европейские ценности, поэтому Украину можно считать опорой демократического мира.

"Украина – это стена между абсолютной автократией и демократией. И поэтому мы должны выстоять. Для того чтобы в будущем быть действительно опорой мощной и независимой Европы. Поэтому и держим эту стену крепко", – сказал президент.

Европейцы также должны осознать, что граждане Украины, хоть и были когда-то в СССР, по своей сути – европейцы, исповедуют такие же ценности и, самое главное, – защищают их сегодня, считает Зеленский. Именно поэтому граждане стран ЕС должны и дальше поддерживать Украину и помогать в борьбе с российским агрессором.

"Не на поле боя в Украине – здесь мы справимся сами. Но очень важно, чтобы вы давили на свои общества, чтобы были объединены в помощи и поддержке Украины, осуждали агрессию России. И давили на своих политических лидеров, которые должны помогать Украине. Если санкции против России – то мощные, если передавать оружие - то без промедлений, если помогать Украине в защите в информационном пространстве – то на все сто процентов", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что после завершения войны Украина – будущий полноправный член ЕС – потребует восстановления, ведь многие города и общины разрушены в результате боевых действий.

"Для всего этого понадобится помощь: в работе, в развитии, во вкладе в реновацию Украины. Поэтому приглашаем энергичных людей, студентов со своими идеями, со своими знаниями в Украину для восстановления нашего государства", – сказал президент.

Глава государства поздравил всех с Днем Европы и пригласил в следующем году отметить этот день уже в мирной Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский рассказал, что войдет в новый пакет помощи США стоимостью $1,2 млрд. Он также поблагодарил партнеров за военную помощь и поддержку.