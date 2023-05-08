Снова выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ему никак не скрыть своих промосковских взглядов, которые он пропагандирует внутри своей страны и на международной арене. Он даже не осознает возможности военного поражения России в Украине. "Я не настолько умен, чтобы понять, что любой может победить ядерную страну. Что они думают, что русские будут бездействовать, когда победят их, разрушат их политическую систему, убьют президента, атакуют Красную площадь беспилотниками, и верят, что они будут только смотреть и принимать военное поражение. На такое способны только те, кто еще находится на уровне детей.

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Это происходит только в сказке, на самом деле этого не будет", — сказал Орбан. Создается впечатление, что венгерский премьер очень плохо знаком с новейшей историей международных отношений. Он забыл, что США как ядерная сверхдержава проиграли войну во Вьетнаме. Перед этим Франция, также обладавшая ядерным потенциалом, должна была уйти из Алжира. В 1989 году Советский Союз, имевший самое большое количество ядерного оружия, ушел из Афганистана с огромными потерями. Кроме того, весь мир уже гудит о провокации якобы нападения беспилотников на Кремль, где его, похоже, подготовила Москва, и только Орбан продвигает российскую версию о том, что атака была организована Киевом.

Действительно, Орбан стал представителем Москвы в центре ЕС и НАТО. И незнание современной мировой истории не освобождает его от ответственности. С самого начала войны Венгрия считала, что в этой войне не будут победители и проигравшие. Действительно, каждая война приносит только человеческие потери, материальные разрушения, слезы и страдания. Только ни в коем случае Будапешт не может произнести членораздельных слов, которые донесли, что все эти страдания и не только Украины, но и всего окружения, от Российской Федерации. Главный виновник этой войны — Владимир Путин.

Это очевидные вещи, о которых Орбан не может говорить открыто. А это значит, что он отчаянно пляшет под кремлевскую политическую балалайку и думает, что этого никто в мире не замечает. Премьер-министр Венгрии пояснил, что, с одной стороны, НАТО снабжает Украину деньгами и оружием, и что только от Запада и Америки зависит, сколько денег они выделят и как долго они готовы их тратить. Он добавил, что победить современные западные системы вооружения очень сложно, как и практически неограниченное финансирование из бюджета США. С другой стороны, у России гораздо больше населения, больше армия, больше традиции производства оружия, а также самый большой в мире ядерный арсенал, подчеркнул Орбан. Но снова, США и СССР проиграли войну, имея на бумаге большую армию, чем вьетнамцы и афганцы.

Важным фактором здесь было то, защищали ли вы свою родину или пришли как иностранный захватчик. Нет сомнения, что родная земля помогает вам и дает силы и веру в победу вашего народа над иноземными воинами с завоевательными целями. Так что украинская сторона горит желанием драться до конца, чтобы остановить агрессора и вернуть его домой, а также получить международные гарантии того, что русское Zло больше не вернется в Украину через несколько лет. Плюс, конечно, ответственность всех российских солдат и политиков, совершивших военные преступления в Украине, и репарации в качестве платы за колоссальный ущерб, нанесенный украинской экономике. Никто в Киеве не стремится присвоить русские территории или конфисковать российские материальные блага, кроме как для возмещения военных потерь. Виктор Орбан должен понимать, что военное поражение Киева означает потерю Украиной государственной независимости и расширение российской экспансии еще на 15 стран.

Проигрыш России в войне означает лишь отвод ее армии в пределы ее собственных границ и предоставление гарантий, что российская экспансия не повторится в отношении соседних народов. Военное поражение России в Украине означает не распад РФ, а лишь смену ее политического руководства, что привело собственную страну к международной изоляции и признанию в мире страной-агрессором и большой опасностью для международного порядка.

Поражение России означает, что Венгрия не будет оккупирована, как это было в 1945 году, и венгерский народ будет мирно строить свое европейское будущее. Это был бы хороший итог войны для Будапешта, и его нужно было бы не бояться, а бороться за него. Может, у самого премьера и кончатся российские деньги, но это проблема не Венгрии, а Орбана. И это реальность, а не сказка.