Победа Украины над армией Путина изменит Европу – The Economist

Когда президент России Владимир Путин принимал решение о нападении на Украину, он рассчитывал взять Киев за три дня. Такие же оценки давали и западные аналитики. Однако украинская армия своим героизмом разбила все прогнозы.

Война продолжается уже 36 дней, а шансы на победу теперь большие у Украины, что перекроит карту европейской безопасности. В интервью The Ecomomist президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в чем секрет последних успехов нашей страны.

"Мы верим в победу. Это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени", – заявил он.

Театр военных действий подтверждает слова президента. 29 марта Россия заявила о переформатировании своего нападения и якобы об отступлении с Киевского и Черниговского направлений. На некоторых участках фронта бойцы ВСУ перешли в контрнаступление.

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Однако большая часть территорий на юге Украины остается под временной оккупацией, а украинская группировка войск на Донбассе рискует попасть в окружение.

Чтобы Украина могла серьезно расчитывать на победу в войне, Запад должен ввести еще боле жесткие санкции против России и поставлять больше вооружения, в частности, самолетов и танков. На данный момент Запад отказывается предоставлять необходимое вооружение, что демонстрирует провал стратегического видения.

Решительный отпор агрессору помог бы Украине улучшить свои позиции на переговорах и противостоять "компромиссам", предложенным врагом.

Для Запада выгода также очевидна – Украина могла бы укрепить европейскую безопасность, серьезно ослабив Россию. США могли бы сконцентрироваться на соперничестве с Китаем.

Однако, похоже, на Западе в большинстве своем, говорится в статье, не видят этого исторического шанса. Америка лидирует во всех видах поддержки Украины, в то время как Германия придерживается идеи о том, что санкции против России носят краткосрочный характер. А президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что поставка Украине тяжелого вооружения превратит западные страны в "соучастников" войны. Зеленский справедливо обвиняет их в недальновидности или боязливости.

На Западе побаиваются открыто вступать в войну, поскольку прозвучали угрозы от президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия. Европейцы резонно пытаются избежать катастрофических последствий этого.

Но в таком решении есть угроза для Украины, поскольку у Путина появляются возможности для навязывания своего сценария. Лучшим средством сдерживания России в этой ситуации был бы четкий сигнал от НАТО, что применение ядерного или химического оружия приведет к полной изоляции России.

Украина смогла переломить ход событий на свою сторону в первой фазе войны, но теперь для победы над Россией нужна удвоенная помощь Запада.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские оккупанты частично выводят подразделения из-под Киева, но занимают оборону под Бучей и Гостомелем. Похоже, в Кремле решили сконцентрироваться на захвате Донбасса, чтобы организовать для Путина хоть какую-то "победу" к 9 мая. Но ВСУ не дают врагам ни минуты покоя, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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