'Победа Украины – это победа Европы и США': премьер-министр Эстонии прибыл в Киев. Фото

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал утром в понедельник, 9 декабря, прибыл в Киев. В столице Украины у него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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О своем визите Михал сообщил на официальной странице в соцсети X. Он также обнародовал фото с ж/д вокзала Киева.

"Сегодня утром прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, Денисом Шмыгалем и Русланом Стефанчуком", – написал он.

Кристен Михал также заверил, что помощь украинцам является приоритетом для Таллинна.

"Поддержка Украины к победе будет оставаться приоритетом Эстонии, мы не пойдем на уступки. Победа Украины – это победа Европы, США и всего демократического мира", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник в Киев также прибыл кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, ранее выразивший готовность передать Украине крылатые ракеты Taurus. Целью визита Мерц назвал ознакомление с текущей ситуацией в Украине, в частности, в контексте обороны против агрессии РФ.

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